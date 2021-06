Sehnde/Höver

Jetzt sind die Schüler zwar wieder da: Doch Hausmeister hatten auch während des monatelangen Lockdowns mit Homeschooling und dem Organisieren der Hygieneregeln genug Arbeit. Das wird am Beispiel der Grundschule Höver deutlich. „Man hat öfter gehört: ,Ihr habt doch nichts zu tun‘“, sagt Stefan Schütte auch stellvertretend für seine Kollegen.

Doch das sei grundfalsch, stellt der 45-Jährige klar. In der Grundschule habe es eine Notbetreuung und mehr Präsenzunterricht als an weiterführenden Schulen gegeben. Ähnlich ging es der Schulverwaltungskraft Joana Greco, die sich um den Papierkram kümmern musste, der einiges an Mehrarbeit verursacht habe. „Wir haben nicht Däumchen gedreht“, betont die 34-Jährige.

Die Grundschule Höver ist mit 76 Schülerinnen und Schülern aus Höver und Bilm Sehndes kleinste Grundschule. In diesem Schuljahr ist der neue Anbau an das bestehende Ensemble aus Schule, Turnhalle und Lehrschwimmbecken mit Mensa, Computerraum, Schülerbücherei, Werk- und Kunstraum sowie einem Musikraum eingeweiht worden. Durch den Eingangsbereich gleich rechts um die Ecke gelangt man zum Hausmeisterraum, dem Reich von Schütte: ein helles Zimmer mit Computer, Werkzeugen und gutem Blickwinkel zur Eingangstür.

Nach dem Pausengong kein Lärm

Auch wenn die Hauptaufgaben nicht am PC erledigt werden – den Eingang von E-Mails muss Schütte dennoch abarbeiten. Außerdem sind Aufträge an die Kolleginnen und Kollegen vom Baubetriebshof oder von der Liegenschaftsverwaltung zu schreiben, wenn aufwendigere Arbeiten anstehen, für die größeres Gerät, mehrere Personen oder besondere Fachkenntnisse benötigt werden. Und Schütte muss sich um die Firmen kümmern, die für Reparaturen ins Haus kommen. „Das war im Lockdown so wie sonst in den Sommerferien“, sagt der 45-Jährige. Und es sei auch genauso ruhig gewesen wie in dieser Zeit: „Nach dem Pausengong gab es keinen Lärm.“

Alle anderen Reparaturen würden möglichst selbst erledigt. So seien vor Kurzem die Fenster und Türen eingestellt und geschmiert worden, weil das Lüften derzeit immer noch eine besondere Bedeutung habe. Auch die Reinigung ist zu koordinieren. In der Pandemie bleibe aber immerhin Zeit für Ecken, denen sonst weniger Beachtung geschenkt werde, sagt Schütte. Und coronaspezifische Aufgaben wie Spender für Desinfektionsmittel zu montieren, Signalstreifen zur Einhaltung des Abstandes aufzukleben, die Bestuhlung der Klassen und sonstigen Nutzräume mit Abstand aufzubauen und die Beschilderung immer aktuell zu halten gehören ebenso dazu.

Schulsekretärin stieg in Corona-Zeit ein

Während ihr Kollege für die handwerklichen Aufgaben zuständig ist, erledigt Schulverwaltungskraft Joana Greco den Papierkram. Quelle: Privat

Für die Schulverwaltungskraft Joana Greco war der Lockdown eine extreme Zeit. Die 34-Jährige hat quasi mit Beginn der Pandemie als Schulsekretärin in Höver angefangen. „Einen normalen Arbeitsalltag habe ich gar nicht erlebt.“ Die Pandemie habe deutliche Mehrarbeit mit sich gebracht. Sie musste Listen führen, welche Kinder im Homeschooling und welche im Präsenzunterricht sind, welche Eltern ein Anrecht auf Notbetreuung haben und welche im Homeoffice Interesse an einer Ganztagsbetreuung – denn diese wird bis zum Ende des Schuljahres nur noch bis 15.20 Uhr und nicht mehr bis 17 Uhr angeboten. Aber auch die etablierten Selbsttests müssten zweimal die Woche abgezählt und notiert werden. „Das ist alles nicht so einfach.“ Jetzt freue sie sich auf einen „ganz normalen Alltag“ statt allein in der Schule oder isoliert im Homeoffice.

Endlich wieder Trubel in der Bude

Darüber hinaus sind auch noch nicht alle Räume so eingerichtet wie geplant. So muss Schütte etwa Archiv- und Lagerräume um-, aus- oder aufräumen und Pinnwände montieren. Zudem wird die Pandemiezeit genutzt, um alte Akten auszusortieren und ganz allgemein Ordnung zu schaffen. Doch damit nicht genug: Erst in den letzten Zeugnisferien Anfang Februar wurden die Gänge des Altbaus neu gestrichen – jetzt prangen schon wieder Fußabdrücke an der Wand, weil Schüler beim Warten oft die Schuhsohlen daran drücken. Und draußen muss Schütte immer mal wieder Schmierereien von den Schulwänden entfernen.

Auch wenn es hier und da weniger Stress gegeben habe, ist der 45-Jährige doch froh, dass die Schüler zurück sind: „Es ist wieder Trubel in der Bude. So soll es sein.“

Von Oliver Kühn