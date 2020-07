Ilten/Höver

Die Aussicht, dass die Schützenplätze in Ilten und Höver bebaut werden könnten, sorgt in beiden Dörfern derzeit für heftige Diskussionen. Jetzt mischt sich auch der Heimatbund Sehnde ein. Dort stoßen die Pläne der Stadt auf energischen Widerstand. Die Mitglieder lehnen sowohl einen Neubau der Wilhelm-Rabe-Grundschule auf dem Schützenplatz in Ilten als auch eine Wohnbebauung auf dem Schützenplatz in Höver ab.

„Wenn man den Schützen ihren Festplatz nimmt, muss man ihnen auch Alternativen auf städtischem Grund bieten“, fordert Heinz-Siegfried Strelow, der Vorsitzende der Heimatbundgruppe Sehnde, der auch gleichzeitig Chef des Heimatbundes Niedersachsen ist, in seiner Stellungnahme. Strelow kritisiert in diesem Zusammenhang zudem eine Aussage von Hövers Ortsbürgermeister Christoph Schemschat ( SPD). „Zu sagen, dass es die Schützenfeste in ein paar Jahren in dieser Form sowieso nicht mehr geben wird, ist schlichtweg schlechter Stil“, meint er.

Strelow : „Grünflächen nicht Neubaugebieten opfern“

Der Heimatbund spricht sich in dem Schreiben zudem dagegen aus, dass „die letzten größeren Grünflächen in den Ortsteilen Neubaugebieten geopfert werden, in denen sich mehrheitlich Pendler ansiedeln werden, die keinerlei Bezug zu den örtlichen Traditionen haben“.

Der Sehnder Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Soziales hatte jüngst einstimmig empfohlen, den Neubau der Wilhelm-Raabe-Schule auf dem Schützenplatz an der Hugo-Remmert-Straße in Ilten zu errichten. Einem möglichen An- und Umbau am bisherigen Standort der Schule an der Glückauf Straße hatte das Gremium eine Absage erteilt.

In Höver hatte Schemschat den Mehrzweckplatz als möglichen Alternativstandort für die Schützenfeste ins Spiel gebracht. AfD-Ratsherr Wolfgang Ostermeyer will als beratendes Mitglied im Ortsrat indes eine Resolution zum Erhalt des Schützenplatzes einbringen. Die Fläche an der Bilmer Straße gehört je zur Hälfte der Stadt und dem Realverband Höver. Die Stadt möchte auf ihrem Grundstück Wohnbebauung verwirklichen, der Realverband will sein Areal aber nicht verkaufen.

Von Katja Eggers