Ilten

Der Heimatverein „Unser Dorf Ilten“ hat einen neuen Vorstand. Vorsitzender ist nun der ehemalige CDU-Ratsherr und Fraktionsvorsitzende Klaus Hoffmann, Stellvertreter Günter Köpfer, der dem Verein seit dessen Gründung im Jahr 2006 vorstand. Neu im Amt sind Schriftführerin Janina Rathmann und Schatzmeisterin Sabine Elges. Zu Beisitzern wurden Ortsbürgermeister Sandy Choitz, die frühere Ortsbürgermeisterin Gisela Neuse sowie Rainer Konderding und Helle Eggebrecht gewählt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder Klaus Melchert, Werner Wallberg und Dieter Rothaug waren nicht wieder zur Wahl angetreten.

Vorstand ist nun jünger und weiblicher

„Es ist ein positives Signal, dass der Vorstand jünger und vor allem weiblicher geworden ist“, sagt Hoffmann. „Wir verbinden damit die Erwartung, noch mehr jüngere Iltenerinnen und Iltener von einer Mitgliedschaft im Verein überzeugen zu können.“ Derzeit hat der Verein 108 Mitglieder. „Die Zahl ist in den vergangenen Jahren stabil geblieben“, sagt der Vorsitzende erfreut.

Die alte Chronik erscheint in neuer Form

Kaum gewählt, hat sich der Vorstand schon einige Vorhaben auf die Agenda geschrieben. Die Iltener Chronik, ein mehr als 1000 Seiten starkes Werk, verfasst von Hugo Remmert 1962, soll fortgeschrieben werden. Dazu sucht der Verein eine Person, die sich in die Geschichte des Ortes von 1962 bis heute einarbeiten möchte.

Noch unter dem alten Vorstand war die Neuauflage in Auftrag gegeben worden. „Die alte Chronik wird digital eingelesen und bezüglich Optik und Rechtschreibung in Form gebracht“, berichtet Hoffmann. Inhaltlich soll das Werk nicht verändert werden. Noch in diesem Jahr soll die Neuauflage, die mit Spendengeldern finanziert wird, erscheinen.

Neuauflage in Aussicht: Mehr als 1000 Seiten stark ist die Chronik von Ilten. Nun soll sie digitalisiert und optisch in Form gebracht werden. Quelle: privat

Ebenso hat sich der Verein zum Ziel gesetzt, die Iltener Geschichte von 1933 bis 1945 zu erforschen und aufzuarbeiten. Der Wunsch, sich diesem Thema zu widmen, sei von den Mitgliedern in der Jahresversammlung nachdrücklich geäußert worden, sagt Hoffmann. Deshalb bittet er die Iltener, in Fotoalben und Schubladen zu stöbern. Wer noch Bilder und Dokumente aus der NS-Zeit in Ilten und Umgebung hat, wird gebeten, sie für das Projekt auszuleihen.

Heimatverein sucht Zeitzeugen

Außerdem sucht der Verein für das Projekt Zeitzeugen. „Wir würden uns sehr freuen, wenn ältere Einwohner, die noch Erinnerungen an diese Zeit haben, bereit wären, im kleinen Kreis davon zu erzählen“, sagt Hoffmann, an die Alteingesessenen gerichtet. Diese Geschichten sollen verschriftlicht werden und in ein Buch einfließen.

Wer eines der Projekte unterstützen möchte, wird gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 86 59 44 oder (01 52) 53 40 53 20 oder per E-Mail an hoffmann.aral@t-online.de zu melden.

Von Gabriele Gerner