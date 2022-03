Ilten

Rund fünf Tonnen Hilfsgüter für Flüchtlinge und die Menschen in der vom Krieg erschütterten Ukraine: Das ist das stolze Resultat eines Aufrufs der evangelischen Kirchengemeinde in Ilten gewesen. Jetzt sind die Spenden aus Ilten mit sechs Fahrzeugen und 14 Freiwilligen nach Lublin in Polen, nahe der ukrainischen Grenze, gebracht worden. Peter Schiermann, Organisator der Tour, bedankt sich für die außerordentliche Spendenbereitschaft und lobt die vielen Freiwilligen, die die Spenden sortiert und eingepackt haben.

24 Stunden fast ohne Schlaf

Die Tour nach Lublin sei für die Fahrer und Begleitpersonen eine Grenzerfahrung gewesen, sagt Schiermann. Die ersten 24 Stunden habe man fast gar nicht geschlafen. Bei der Ankunft hätten die Helfer sämtliche Spenden in den Räumen einer jüdischen Gemeinde einlagern oder auf ein zwischen Polen und der Ukraine pendelndes Fahrzeug umladen müssen. „Die Menschen sind sehr dankbar und nehmen die Güter mit offenen Armen entgegen“, sagt Schiermann. Denn der jüdischen Gemeinde zufolge sei bis dahin kaum Material der großen Hilfsorganisationen bei ihnen angekommen. Gerade deshalb seien in grenznahen Städten in Polen, wo die Geflüchteten EU-Gebiet erreichen, private Spenden besonders wichtig.

So vielen Menschen wie möglich die Flucht ermöglichen

Die Not der geflohenen Menschen mit den eigenen Augen zu sehen, sei den Helferinnen und Helfern aus ilten sehr nah gegangen, betont Schiermann. „Ich träume jetzt jede Nacht davon“, berichtet einer der Mitfahrer.

Geflüchtete vom Bahnhof Warschau mitgenommen

Vor der Rückfahrt haben die Iltenerinnen und Iltener sich mit ukrainischen Geflüchteten getroffen, die ihnen zuvor von Kontaktpersonen vermittelt worden waren. Da noch einige Plätze in den Fahrzeugen frei gewesen seien, habe man sich schnell dazu entschieden, die neuen Passagiere am Warschauer Hauptbahnhof aufzunehmen. Nach 60 Stunden endete dann am Sonnabend kurz vor Mitternacht die Ukraine-Hilfsaktion aus Ilten mit der Rückkehr in Hannover.

Die Initiatoren bezeichnen die Hilfsaktion nun als einen großen Erfolg. Ob es eine zweite Spendenaktion geben wird, sei aber noch nicht klar. Denn der Aufwand für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sei enorm gewesen.

