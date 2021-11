Wassel

Darauf sollten sich Autofahrer einstellen: Die Stadtwerke Sehnde lassen in Wassel von Dienstag, 9., bis voraussichtlich Freitag, 19. November, Hausanschlussarbeiten auf Höhe der Hinterstraße 6/6a durchführen. Dazu müsse die Strecke voll gesperrt werden, teilt die Stadt als Untere Verkehrsbehörde mit. Die Grundstücke der Anwohnerinnen und Anwohner blieben aber jeweils bis zur Baustelle erreichbar. Im September war bereits die Große Kampstraße an der Reihe, auch in der Kernstadt, Wehmingen, Müllingen und Evern hat das Unternehmen in diesem Jahr bereits Hausanschlüsse erneuert.

Von Oliver Kühn