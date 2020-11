Sehnde

Eine auffällige bauliche Lücke bietet sich den Sehndern derzeit an der Peiner Straße. Auf der Höhe des Postverteilzentrums riegelt ein Zaun ein Grundstück ab, auf dem ab dem kommenden Jahr ein neues Geschäftsgebäude entstehen soll. Bisher hat dort ein Haus gestanden, das für die Sehnder Verkehrsgeschichte nicht ganz unwesentlich war. Das dortige Wohnhaus hat um 1900 sein Dasein als Stationsgebäude für die ehemalige Straßenbahnstrecke von Hannover bis Haimar begonnen.

Diese ehemalige Straßenbahnlinie 15 wurde 1897 eingerichtet. Ihre Nummer bekam sie allerdings erst 1903. Sie verlief zunächst vom Pferdeturm in Hannover über Kirchrode bis nach Sehnde. 1898 wurde sie über Rethmar, Evern und Dolgen bis nach Haimar verlängert. In Sehnde, auf dem heutigen Gelände des Baumarkts an der Peiner Straße, baute die hannoversche Straßenbahn einen Betriebshof. Viele der dort Beschäftigten wohnten in Werkshäusern nördlich der heutigen Bundesstraße. Dies hat Horst Moch für sein Buch „Straßenbahn in Hannover“ recherchiert.

Vor 100 Jahren führte die Straßenbahnlinie an dem Haus vorbei. Quelle: Horst Moch

Straßenbahnen fuhren bis 1960

Der Anfangspunkt der Linie in Hannover veränderte sich ebenfalls mit der Zeit. So konnte man einst vom Klagesmarkt oder dem Goetheplatz direkt bis nach Haimar fahren. 1935 wurde die Strecke zwischen Sehnde und Haimar allerdings schon wieder eingestellt. Im Jahr 1960 wurde dann auch die Bahnlinie von Kirchrode bis Sehnde durch eine Buslinie ersetzt.

Zur Bauzeit diente das Gebäude an der Peiner Straße als Stationsgebäude und als Wohnhaus für Bedienstete der damaligen Straßenbahn Hannover AG, einem Vorläufer der Üstra. In den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts wurde von dort über eine Rampe sogar Stückgut in die Straßenbahnen verladen. Außerdem ging von dort auch ein Stichgleis zur benachbarten Zuckerfabrik ab. Nach dem Ende der Straßenbahnlinie ging das Haus in private Hände über.

Dieses historische Foto zeigt die Stichgleise (rechts), die hinter dem Haus zur Zuckerfabrik gingen. Im Vordergrund die Hauptbahnlinie auf der heutigen Bundesstraße. Quelle: Horst Moch

Altes Stationsgebäude war marode

Im Laufe der Zeit sei das Gebäude marode geworden, sagt Joachim Plate. Der Sehnder hatte in den vergangenen Jahren mit seiner Grundstücksgesellschaft das Gelände um das historische Gebäude entwickelt. Unter anderem entstand dort vor zehn Jahren eine Autowaschanlage. Auch viele der weiteren Gebäude beherbergen Mieter rund ums Auto und Motorrad. Außerdem findet sich direkt hinter dem jetzt brachen Gelände das Postverteilzentrum für Sehnde. „Das alte Stationsgebäude war eine Enklave“, sagt Plate. Im vergangenen Jahr hat er es dem bisherigen Besitzer abgekauft.

Auf dem jetzt brachen Gelände des früheren Stationsgebäudes soll ein Geschäftshaus mit Verbindung zum Postverteilzentrum (rechts) entstehen. Quelle: Michael Schütz

Neubau soll 2022 fertig sein

Der von außen repräsentable Zustand sei innen nicht gegeben gewesen. Deswegen sei nur ein Abriss infrage gekommen. Im kommenden Jahr werden dort die Bauarbeiten für ein neues Geschäftshaus beginnen, dass 2022 fertig sein soll. Es soll eine bauliche Verbindung zum dahinter liegenden Postverteilzentrum geben. Wer dort einzieht, sei noch nicht vollständig geklärt, sagte Plate. Teilweise werden es aber Firmen sein, die zum benachbarten Automobilzentrum passten, kündigt er an.

Von Michael Schütz