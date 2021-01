Höver/Bilm/Wassel

Rund ein halbes Jahr lang hatten die Höveraner, Bilmer und Wasseler die Möglichkeit, frische Backwaren vor der Haustür zu kaufen. Seit dem vergangenen Juni fuhr die hannoversche Landbäckerei Friederichs die drei Orte zu festen Zeiten mit einem Verkaufswagen an, um dort ihre Waren zu verkaufen. Dieses Angebot ist seit dem Jahreswechsel schon wieder Geschichte – zumindest bis auf Weiteres.

Bäckerei hat keinen Verkaufswagen mehr

Dass die Bäckerei aus der hannoverschen Südstadt die drei Orte nicht mehr anfährt, habe keineswegs etwas mit dem Umsatz zu tun, betonte Juniorchefin Michelle Friedrichs. „Damit waren wir in allen drei Orten zufrieden.“ Knackpunkt sei der Verkaufswagen, der lediglich gemietet war. „Der Vermieter des Wagens hat uns die Pistole auf die Brust gesetzt“, sagte Friedrichs. Die Bäckerei sollte sich entscheiden, ob sie das Fahrzeug kauft. Eine weitere Miete sei nicht möglich gewesen. Dazu ist der Betrieb aber nicht bereit gewesen. „Hier geht es um eine Summe von rund 230.000 Euro.“

Betrieb sucht nach einer Alternative

Friedrichs bedauerte, dass es derzeit keinen mobilen Bäcker in den drei Orten gebe. Deswegen möchte die Bäckerei das Angebot im Westen Sehndes auch gern wieder aufnehmen. „Im Moment suchen wir eine Alternative“, kündigte sie an. Leider sei es aber schwer, eine Mietmöglichkeit für einen Verkaufswagen zu bekommen. „Die Hersteller solcher Fahrzeuge sind in letzter Zeit vermehrt dazu übergegangen, diese zu verkaufen statt zu vermieten.“

Auch im Höver – in den vergangenen sechs Monaten Hauptstandort des mobilen Bäckers – ist das Bedauern über die verlorene Einkaufsmöglichkeit groß. „Das ist zu Jahresbeginn eine weniger schöne Nachricht“, befand Ortsbürgermeister Christoph Schemschat. „Ich habe dieses Projekt wegen der mangelnden Einkaufsmöglichkeiten in Höver von vorn herein unterstützt.“

Alternative Kochwerkstatt

Er sei auch weiterhin mit der Bäckerei im Gespräch, sagte der Sozialdemokrat. „Aber von unserer Seite aus können wir erst einmal nichts zur Lösung beitragen.“ Allerdings könne er sich vorstellen, dass Friedrichs die Backwaren auf Bestellung nach Höver liefern und in der Kochwerkstatt Geschmackssachen in der Brunnenstraße abliefern könnte. Betreiberin Yvonne Burigk-Vollendorf sei dazu auch bereit, wie Schemschat meinte. „Es gab ja ohnehin bisher schon eine Zusammenarbeit“, merkte er an. Kunden der Bäckerei hätten nicht selten die Gelegenheit genutzt, gleich nebenan noch Wurst und Marmelade in dem kleinen Dorfladenbereich in der Kochwerkstatt zu kaufen.

Schemschat hofft allerdings, dass es bald wieder einen direkten Verkauf der Bäckerei in Höver geben werde, denn die Dorfbewohner seien mit der Qualität der Waren sehr zufrieden gewesen. Lediglich bei der Pünktlichkeit habe es gelegentlich Kritik gegeben.

„Wir sind ein Handwerksbetrieb und achten auf unsere Qualität“, sagte Michelle Friedrichs dazu. „Da kann es sein, dass die Ware mal zehn Minuten später fertig wird.“ Schemschat gab aber zu bedenken, dass bestimmte Standzeiten ausgemacht worden seien. „Der Betrieb muss das so organisieren, dass das klappt.“ Ältere Leute machten sich nur einmal auf den Weg zum Einkaufen, so der Ortsbürgermeister: „Wenn dann die bestellte Ware nicht da ist, kommen sie an dem Tag nicht ein zweites Mal.“

