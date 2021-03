Höver

Die nunmehr siebte Ausgabe der Schriftenreihe „Höver: mehr als Mergel!“ liegt vor. Die Autoren stellen darin einmal mehr höversche Themen und Ereignisse der jüngeren Vergangenheit in Wort und Bild vor. Reimund Wohlgemuth hat etwa über die Renaturierung des alten Steinbruchs geschrieben: Bereits 2004 wurde an einem Runden Tisch mit Bürgern aus Bilm und Höver sowie Vertretern der Zementfabrik die Verfüllung des alten Steinbruchs vereinbart.

Im alten Steinbruch wird das Förderband künftig an den Steinbruchrand verlegt. Quelle: Hans-Georg Falter

Lesen Sie auch Führungswechsel bei Holcim: Zementwerk bekommt neuen Chef

Lehrer Fenske war auch Kammerjäger und Fliegentöter

Autor Hans-Georg Falter, ehemaliger Fußballer, Spartenleiter und Trainer, widmet sich derweil dem Fußball im TSV Höver und blickt zurück auf die Teilnahmen der ersten Mannschaft an den Kreispokalendspielen von 1963, 1973 und 1984. „Dieser Pokal hat für Dorfkicker einen ebenso hohen Stellenwert wie die Pokalspiele der Profis“, schreibt Falter in seinem Text. Die Mannschaften hätten seinerzeit nicht nur einen guten Fußball gespielt, auch die Feiern der Truppe hätten Kultstatus gehabt.

Die erste Herren-Kreispokalmannschaft aus dem Jahr 1984. Quelle: Repro: Hans-Georg Falter

Vom Wirken des Hauptlehrers Kurt Fenske an der damaligen Volksschule Höver berichtet Dietrich Puhl. Fenske war von Dezember 1954 bis zu seiner Pensionierung im Juli 1967 fast 13 Jahre lang in Höver tätig. Die Leser erfahren unter anderem, dass der gebürtige Westpreuße nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft 1947 seine aus Westpreußen geflohene Familie in Westercelle wiederfand und dort zunächst bei einer Schädlingsbekämpfungsfirma als „Kammerjäger, Rattenfänger und Fliegentöter“ beschäftigt war.

Über Höveraner und ihre Hobbys

Darüber hinaus erinnert Puhl an einen Bericht im Burgdorfer Kreisblatt/Lehrter Stadtblatt vom 11. November 1958, in dem es um die Planungen einer Badeanstalt, eines Sportplatzes und eines Schießstandes auf den sogenannten Südwiesen ging. Die Reihe „Höveraner und ihre Hobbys“ setzt Falter indes mit einem Bericht über Thomas Roth und dessen Weg vom Bau von Schiffsmodellen zu flugfähigen Düsenflugzeugmodellen fort.

Heft 8 erscheint noch dieses Jahr

Das neue Höver-Heft umfasst zwölf Seiten und ist kostenlos bei den Vorstandsmitgliedern des Vereins Unser Höver erhältlich. Wegen Corona wird das Heft nach einer E-Mail an vorstand@unser-hoever.de oder einem Anruf unter Telefon (0 51 32) 63 34 vor die Haustür gebracht. Die Ausgabe liegt auch in einigen höverschen Geschäften aus und ist zudem als PDF-Datei auf der Homepage unser-hoever.de verfügbar.

Das achte Heft der Reihe „Höver: Mehr als Mergel!“ ist in Vorbereitung und soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Von Katja Eggers