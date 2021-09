Höver

In Bilm gibt es eins und auch in Dolgen – doch in Höver gab es bisher kein Storchennest. Doch das ist nun vorbei: Die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Elisabeth Schärling (CDU) hat mithilfe der Firma Holcim und weiteren Mitstreitern auf einem Feld kurz vor der Mittellandkanalbrücke einen Mast mit Storchennest errichtet. Sie hofft, damit langfristig eine Aufziehstation für Jungtiere geschaffen zu haben. Ähnlich wie in Bilm sollen die Tiere ihre Ruhe zum Brüten finden.

Der Turm sei ihr schon immer ein Anliegen gewesen. „Ich kann es noch gar nicht glauben, da ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagt Schärling als Initiatorin des Projekts. Da der ehemalige Telegrafenmast im Ort mittlerweile nicht mehr verbaut werden darf und nur noch für den Sondermüll taugt, trat die Vize-Ortsbürgermeisterin mit der Idee des Storchennests an die Firma Holcim heran. Diese zeigte sich begeistert und bot Hilfe für das Projekt an. „Wir unterstützen gerne Aktivitäten, die der Allgemeinheit zu Gute kommen und setzen uns auch für Umwelt- und Naturschutz ein“, erläutert Werksleiter Stephan Hinrichs.

Lesen Sie auch Storchenpaar kommt erneut nach Dolgen

Azubis bauen die neue Bleibe

In der Folge schnappte sich Mitarbeiter Detlef Busse einige seiner Auszubildenden und baute die neue Bleibe der Störche aus Fundament, Mast und Nestkonstruktion. Schärling und einige weitere CDU-Mitglieder statteten es noch mit Weideästen aus, bevor Landwirt Ernst Wiggers es mit seinem Bagger und Trecker aufstellte.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Vögel ist die neue Heimat offenbar ideal. Biologen seien sich sicher, so Schärling, dass der benachbarte Mergelbruch und die Biotope am Kanal für eine erfolgreiche Nahrungssuche bestens geeignet seien. Im Frühjahr, so lautet die Hoffnung der Storchenhelfer, zieht dort ein Storchenpaar ein. „Wir werden deshalb wohl noch einen Wegweiser aufstellen“, sagt Schärling mit einem Augenzwinkern.

Von Niklas Borm