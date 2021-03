Höver

Der Frühling naht – und damit eigentlich wieder die Zeit, um Feld und Flur beim Großen Rausputz von der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) und der Region Hannover von Unrat zu befreien. Denn Müll und Vandalismus sind für die Stadt Sehnde ein zunehmendes Ärgernis.

2020 war die seit Jahren von Bürgern, Vereinen und Ortsräten unterstützte Aktion wegen der Corona-Pandemie erstmals ausgefallen. In diesem Jahr gibt es teilweise wieder eine – allerdings in neuer Form. In Ilten ist die Kampagne jetzt abgesagt worden, in Höver dagegen soll am Sonnabend, 20. März, aufgeräumt werden.

Sammlung an Ortsausgängen

Doch statt gemeinsam loszugehen, dürfen in Höver nur Haushalte sammeln, oder es müssen kleine Teams gebildet werden. Und auch den ansonsten üblichen Imbiss hinterher gibt es nicht. Im Jahr 2019 hatte die Aktion ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. In den vergangenen Jahren hatten sich immer 30 bis 40 Freiwillige getroffen, um im Kollektiv die Straßen des Dorfes von Unrat zu befreien und den Vormittag bei Gegrilltem oder Suppe ausklingen zu lassen.

Am Sonnabend sollen sich nun die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor allem die Ortsausgänge vornehmen. Sammelgebiete sind an den Ortsausgängen Richtung Anderten vom Wietzegraben in Richtung Sportplatz und bis zur Brücke der A 7, in Richtung Ahlten vom Kreisel in Richtung Feldmark und Blumengroßmarkt sowie von der Hauptstraße nach Ahlten bis Höhe Blumengroßmarkt, darüber hinaus am Ortsausgang Richtung Bilm sowie am Ortsausgang zum Mittellandkanal.

Anfang des Jahres hatten Feld- und Flurwart Ulf Schärling (links) und Bilms Ortsbürgermeister Bernd Ostermeyer offene Fässer mit Altöl in der Feldmark an der Kreisstraße 143 zwischen Bilm und Wassel gefunden. Quelle: Privat

„Ich brauche die Bürgerinnen und Bürger gar nicht mehr für das Müllsammeln zu motivieren“, sagt Ortsbürgermeister Christoph Schemschat (SPD) erfreut. Diese würden von sich aus ein hohes Maß an Ehrgeiz entwickeln – auch wenn das Persönliche etwas auf der Strecke bleibe. Angesichts der beständig zunehmenden Menge an Müll in Feld und Flur habe seine Fraktion nun einen Antrag zur Ernennung von ehrenamtlichen Umweltpaten gestellt. „Es gibt immer mehr Personen, die ihre alten Autoteile in der Feldmark abladen“, sagt Schemschat verärgert.

Umweltpaten sollen Dorf kontrollieren

Die Paten sollen jeweils einen Bereich im Dorf zugeteilt bekommen, in dem sie in Zukunft für die Sauberkeit zuständig sind. Außerdem sollen sie für ein Engagement im Natur- und Umweltschutz werben, um die Einstellung der Menschen mittel- und langfristig positiv zu verändern. Nach Aussage des Ortsbürgermeisters strebten auch andere Kommunen dahin, mehr als einmal im Jahr den Ort von Altlasten zu befreien. Dafür sei man mit Aha im Austausch und feile gemeinsam an Möglichkeiten zur Umsetzung.

Müllsammler können sich Abfallsäcke von 9 bis 10 Uhr an der Schützenstraße 19 abholen, um anschließend als Team mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten bis 13 Uhr zu sammeln. Jede interessierte Person, die nach 10 Uhr anfängt, bekommt Müllsäcke unter Telefon (01 51) 50 77 99 73. Die vollen Müllsäcke holt ein Fahrdienst ab, um sie zur Sammelstelle auf dem Schützenplatz zu bringen und gegen neue zu tauschen. Auch ein weiterer Punkt ist neu: Gefundene Elektrogeräte, Sperrmüll, Gefahrstoffe und Flüssigkeiten werden ab diesem Jahr nur noch an Aha gemeldet, aber nicht mehr selbst eingesammelt.

Für Ilten hat Ortsbürgermeisterin Gisela Neuse den für Ende des Monats geplanten Rausputz am Freitag endgültig abgesagt. „Wir treffen uns im Sommer nach der Brut- und Setzzeit, bis dahin erfreuen uns die Frühlingsblüher.“

Von Niklas Borm