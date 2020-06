Höver

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: Da eine Sprechstunde beim Ortsbürgermeister in geschlossenen Räumen in Corona-Zeiten wegen der Abstandsregel nicht so einfach ist, hat sich Hövers Dorfoberhaupt in seinen Vorgarten begeben. Christoph Schemschat ( SPD) hat am Freitagnachmittag kurzerhand den Tisch einer Biergarnitur vors Haus gestellt und an die jeweiligen Enden Stühle gestellt. So konnten die Höveraner dem Sozialdemokraten ihre Anliegen vortragen.

Erste Hälfte der Sprechstunde von Hövers Ortsbürgermeister gut besucht

Die ersten anderthalb der drei Stunden Sprechzeit seien auch gut besucht gewesen, sagte Schemschat. Danach begann der Regen. „Ich habe mich dann in den überdachten Eingangsbereich des Hauses gesetzt.“ Aber wegen des schlechten Wetters sei ohnehin niemand mehr gekommen.

Die geplante Ansiedlung eines Verteilzentrums von Amazon sei Hauptbestandteil der Anfragen gewesen, zog Schemschat Bilanz. „Die Bürger befürchten mehr Verkehr.“ Er habe auf das angedachte Verkehrskonzept per App verwiesen, das die Auslieferungswagen über Anderten führen soll. Weitere Themen waren die mögliche Bebauung des Schützenplatzes sowie die häufigen Geschwindigkeitsüberschreitungen in den Wohnstraßen.

Von Michael Schütz