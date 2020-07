Höver

Kein ein Thema lässt die Emotionen in Höver zurzeit höher kochen als der mögliche Verkauf des Schützenplatzes an einen Bauinvestor. Das hat die jüngste Ortsratssitzung im Schützenhaus deutlich gemacht. Dabei kam es zum Teil zu persönlichen Vorhaltungen in Richtung Ortsbürgermeister Christoph Schemschat.

Hintergrund: Die Stadt kann sich einen Verkauf eines Teils des Schützenplatzes an einen Investor vorstellen, um die innerörtliche Entwicklung zu stärken. Die Hälfte der Fläche an der Ecke Schützenstraße und Bilmer Straße ist kommunal. Die andere Hälfte gehört dem Realverband, der einem Verkauf aber ablehnend gegenüber steht. Die Stadt würde im Zweifel ihren Bereich aber auch allein verkaufen.

AfD fordert Gesamtkonzept

Die Ortsratssitzung nutzte Wolfgang Ostermeyer ( AfD), beratendes Mitglied im Gremium, für einen Antrag, dass der Ortsrat eine Resolution zum Erhalt des Schützenplatzes beschließe. „Die Höveraner müssen entscheiden, was mit dem Schützenplatz geschieht, nicht die Stadt“, begründete Ostermeyer. Für ihn sei es wichtig, dass in den nächsten zehn Jahren, gemeinsam mit der Stadt, ein Infrastrukturkonzept für den gesamten Ort entwickelt werde. „Danach können wir entscheiden, ob wir den Platz verkaufen.“

Schützenchef macht Ortsbürgermeister Vorhaltungen

Emotional reagierte CDU-Ortsratsmitglied Wolfgang Großmann, der auch Vorsitzender der Schützengesellschaft Höver ist, auf die Diskussion, die schon seit einigen Wochen im Ort geführt wird. Er griff dabei Ortsbürgermeister Christoph Schemschat ( SPD) an. Es sei unfair von Schemschat, dass er als ehemaliger Vorsitzender des Vereins und als Chef der Schützen der Stadt Sehnde nicht für den Erhalt des Platzes eingetreten sei. Besonders enttäuscht habe ihn eine Aussage Schemschats über die Zukunft des Schützenfestes. Das Dorfoberhaupt hatte zu bedenken gegeben, dass das Fest angesichts der überwiegend älteren Mitglieder möglicherweise in fünf Jahren nicht mehr so gefeiert werde wie derzeit.

Großmann hatte darin auch generelle Zweifel am Überleben des Vereins auf Seiten Schemschats ausgemacht. Der allerdings betonte in der Sitzung, dass er lediglich von der Zukunft des Festes spreche. Darüber hinaus müsse er als Ortsbürgermeister die Gesamtentwicklung des Ortes im Blick haben, erklärte Schemschat. Das gelte auch für diejenigen, die nicht in Vereinen organisiert sind.

CDU-Mandatsträger stimmen Resolution aus der AfD zu

Während die drei CDU-Mitglieder im Ortsrat dem AfD-Antrag zustimmten, enthielten sich die Sozialdemokraten der Stimme. „Ich kann der Resolution nicht zustimmen, da ich mir die weiteren Wege zur Entwicklung des Ortes nicht verbauen möchte“, begründete Uwe Eichelkraut von der SPD. „Wir müssen auch über den Tellerrand schauen“, sagte er. Mit den Stimmen der CDU galt der Antrag als angenommen.

In der Ortsratssitzung beschloss das Gremium auf Antrag der SPD außerdem noch, dass sich die Stadt weiterhin für eine zunächst probeweise Busverbindung zwischen Höver und Ahlten einsetze. Diese könne möglicherweise als Ringlinie von Anderten aus über Höver, Ahlten, Lehrte und Ilten führen. Wolfgang Ostermeyer von der AfD beantragte zudem die Prüfung, ob die vorhandene Buslinie 125 bis nach Ahlten verlängert werden könne. Dies wurde einstimmig befürwortet.

CDU fordert Markierungen am Schulhof

Am Schulhof soll auf Wunsch des Ortsrats eine mobile Verkehrsinsel für Sicherheit sorgen. Quelle: Michael Schütz

Die CDU beantragte zudem, die Straße Am Schulhof mit Fußwegmarkierungen für die Grundschüler in Höhe des Schlauchturmes auszustatten. Dadurch würde der Schulweg sicherer. Das Gremium nahm diesen Antrag zwar einstimmig an, der anwesende Sehnder Bürgermeister Olaf Kruse gab aber zu bedenken, dass das Vorhaben bei einer Anliegerstraße verkehrsrechtlich wenig aussichtsreich sei. Zunächst soll eine mobile Verkehrsinsel den Schulweg sicherer machen, befand der Ortsrat. Kruse wolle sich dafür einsetzen. „Aber auch die ist genehmigungspflichtig.“

Am Rande der Sitzung wurde auch Martin Haase für den Ortsrat verpflichtet. Der Christdemokrat ist Nachrücker für die ausgeschiedene Ratsfrau Daniela Loepert.

Ortsbürgermeister Christoph Schemschat (links, SPD) verpflichtet vor der Ortsratssitzung CDU-Nachrücker Martin Haase. Im Hintergrund schaut Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) zu. Quelle: Michael Schütz

Von Michael Schütz