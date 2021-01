Höver

Das Holcim-Zementwerk in Höver kann sich über das Qualitätssiegel „Top Ausbildung“ der Industrie- und Handelskammer Hannover ( IHK) freuen. Diese hat das Unternehmen erneut für seine hohe Ausbildungsqualität ausgezeichnet.

Die Überprüfung der geforderten Richtlinien und Anforderungen verlief – wie vieles derzeit aufgrund der Corona-Pandemie – anders als gewohnt. Um die Distanzregeln zu wahren, besuchten die Prüfer in diesem Jahr nicht das Werk. Stattdessen fanden die Abstimmungen digital sowie telefonisch statt. Auch dabei konnte das Team der Ausbildungswerkstätten für die elektronische und mechanische Ausbildung sowie das anwendungstechnische Labor überzeugen, sodass sich die Auszeichnung für hohe Ausbildungsqualität verlängert.

„Hohe Bindung der jungen Menschen an den Betrieb“

„Insgesamt sehen wir bei Holcim die hohe Bindung der jungen Menschen an den Ausbildungsbetrieb sowie die frühzeitige Förderung der Eigenständigkeit der Auszubildenden durch Einbindung in Projekte aus allen betrieblichen Bereichen als vorbildlich an“, sagte Günter Hirth, Leiter der Abteilung Berufsbildung der IHK Hannover.

Die Freude über die verlängerte Auszeichnung ist auch bei Holcim groß. „Wir freuen uns, dass wir abermals so gut abgeschnitten haben“, sagt Jonathan Möller von Holcim in Höver. Das Siegel bestätige von neutraler Stelle, dass in den Werkstätten des Zementwerks gut ausgebildet werde. „In Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels sind das wichtige Argumente im Wettbewerb um junge Talente”, betonte Möller.

Das Qualitätssiegel „Top Ausbildung“ bietet Unternehmen die Chance, die eigene Ausbildungsqualität im Wettbewerb um den Fachkräftenachwuchs stärker in den Fokus zu rücken. Zudem können die Firmen ihre guten Leistungen in der Ausbildung so der Öffentlichkeit und potenziellen Bewerbern zeigen. Holcim nutzt das Siegel unter anderem bei Messen. Und noch hat das Werk freie Ausbildungsplätze ab August 2021.

Von Lisa Höfel