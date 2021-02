Höver

Zement gehört zu den meistgenutzten Werkstoffen dieser Erde. Unter ökologischen Gesichtspunkten allerdings hat der Baustoff keinen guten Ruf. Das weiß auch der Zementhersteller Holcim Deutschland GmbH, der in Höver ein Werk betreibt. „Unsere Zementproduktion ist sehr energieintensiv“, erklärt Unternehmenssprecher Jens Marquardt. Um den ökologischen Fußabdruck der Produktion zu verringern, hat Holcim jetzt neue Wege zur Nutzung erneuerbarer Energien eingeschlagen.

Mit der Firma ane.energy, nach Holcim-Angaben einem der größten Vermarkter erneuerbarer Energien, hat das Unternehmen einen Vertrag über die Lieferung von jährlich 30.000 Megawattstunden Windstrom abgeschlossen. Es handele sich dabei um Onshore-Windstrom, also um Strom, der aus Windkraftanlagen auf dem Festland gewonnen wird, erklärt Marquardt.

10 Prozent grüner Strom für Höver

Mit 11.000 Megawattstunden pro Jahr kommt rund ein Drittel des neuen grünen Stroms in Höver zum Einsatz. Damit könnten mehr als 3500 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden. Bei Holcim werden damit 10 Prozent des jährlichen Energiebedarfs des Werks Höver abgedeckt. Die restlichen 19.000 Megawattstunden werden ins Werk Lägerdorf bei Itzehoe geliefert.

Die Regionalität habe bei der Auswahl der Windräder, die den Strom liefern, eine Rolle gespielt, meint Werner Carstensen, in der Hamburger Holcim-Zentrale für Energie und Rohstoffe zuständig. Deswegen seien besonders passende Windturbinen für die beiden zu beliefernden Werke ausgesucht worden. Holcim steht andererseits aber auch in der Kritik, weil es den Ersatzbrennstoff Renotherm verwenden will, der auch gefährliche Abfälle wie etwa Autolacke enthält.

Lieferant sieht verlässliche Stromversorgung

Der Husumer Lieferant ane.energy sieht die Vereinbarung auch als Beleg dafür, „dass die Erneuerbaren in der Lage sind, die Industrieunternehmen verlässlich zum Festpreis mit Grünstrom zu versorgen“, wie dessen Geschäftsführer Ralf Höper erklärt.

Von Michael Schütz