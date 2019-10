Sehnde

Im neuen Hort Kunterbunt ist viel Farbe im Spiel: Die Fußböden sind in unterschiedlichen Grüntönen gehalten, die Wände strahlen in Gelb, Orange und Mint. Sichtlich wohl fühlen sich die Schüler in ihrem Reich wenige Schritte von der Astrid-Lindgren-Grundschule entfernt. Vor zwei Wochen zogen die Kinder in das neue Domizil und haben es nun mit ihren Erzieherinnen sowie Gästen auch offiziell in Betrieb genommen – und das auf Dauer.

Hort wanderte von Standort zu Standort

In der Vergangenheit wanderte der Hort von einem Standort zum nächsten. An diese Geschichte erinnerte Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke in seiner Rede: Mit dem Anbau im Kindergarten Ladeholz seien 1987 erstmals Räume geschaffen worden. Sieben Jahre später zog der Hort mit einer Kindergartengruppe in die Astrid-Lindgren-Grundschule und nutzte bereits zwei Jahre später die Räume der sogenannten Küsterklasse.

Das waren aber längst nicht alle Stationen: Der Hort hatte eine Außenstelle in der Borsumscheune an der Mittelstraße, belegte Räume in einem Versicherungsbüros am Zuckerfabriksweg, danach ging es wieder in die Astrid-Lindgren-Grundschule. Eine Außenstelle mit weiteren 32 Schülern entstand 2017 in der Grundschule Breite Straße. „Nun endlich zieht der Hort in ein eigenes Gebäude ein“, freute sich der Bürgermeister bei der offiziellen Eröffnung. „Wir haben mittlerweile eine Karton-Allergie“, sagte Leiterin Maike Naaf mit einem Schmunzeln.

Weitere Nutzung ist variabel

Das neue Haus verfügt über insgesamt vier Gruppenräume mit jeweils eigenen Garderoben. Zudem stehen Nebenräume, etwa für Hausaufgaben, zur Verfügung. Eine Mensa, eine Küche, ein Verwaltungstrakt sowie entsprechende Sanitärbereiche ergänzen das Raumangebot im neuen Hort Kunterbunt. „Das Gebäude ist so konzipiert, dass eine weitere variable Nutzung als Kindergarten oder als zusätzliche Klassenräume möglich ist“, sagte Lehrke. Acht pädagogische Mitarbeiter betreuen aktuell 80 Kinder, eine Köchin sorgt für das Mittagessen. „Der Betrieb ist im vollen Gange“, sagte die Leiterin. Die Kinder hätten beim Einrichten der Räume eifrig mitgeholfen.

Stadt investiert 1,9 Millionen Euro

Errichtet hat das 557 Quadratmeter große Domizil des neuen Horts die städtische Tochtergesellschaft Infrastruktur Sehnde. Die Stadt hat 1,9 Millionen Euro investiert. Der Mietvertrag sei auf 15 Jahre festgezurrt, sagte Geschäftsführer Frank Jankowski-Zumbrink. Für eine Fotovoltaikanlage sei alles vorbereitet, diese könne jederzeit nachgerüstet werden.

