Sehnde

Lilli, Antonia und Maxi macht in Sachen Hummeln so schnell keiner etwas vor. Die drei gehören zum Hort an der Astrid-Lindgren-Grundschule und haben sich in der letzten Zeit intensiv mit den nützlichen Insekten beschäftigt. Die Idee dazu hatte die Ortsgruppe Sehnde des Naturschutzbundes (Nabu) gegeben, der in einem Zeitungsartikel die Werbetrommel für eine Mitmachaktion gerührt hatte. Wer einen Garten oder Balkon hat, sollte unter anderem Frühblüher für Hummelköniginnen pflanzen und unterschiedliche Hummelarten bestimmen.

Eine Gruppe von acht Hortkindern und ihre Betreuer Jessica Meyer und Oliver Bloch machten begeistert mit. Auf dem Hortgelände, im Schulgarten und im heimischen Garten sammelten sie tote Hummeln und fanden anhand von Büchern heraus, um welche Arten es sich dabei handelte. „Bei der Hummel muss man als erstes auf den Popo gucken“, betonte die achtjährig Antonia. Während Wiesenhummeln etwa einen orangefarbenes Hinterteil und einen oder zwei gelbe Streifen auf der Brust haben, zeichnen sich Steinhummeln durch einen leuchtend orange-farbenen oder roten Popo aus und sind ansonsten schwarz.

Bei Hummeln sterben außer der begatteten Jungkönigin alle Tiere im Herbst ab. Quelle: Katja Eggers

Hummelart anhand des Hinterteils bestimmen

Die Kinder hatten anhand der Popofarbe zudem Garten-, Acker- und Erdhummeln ausgemacht. Darüber hinaus tauchten die Hummeln auch auf selbst entworfenen Plakaten und als Fensterbilder an den Scheiben des Hortes auf. Im Hochbeet an der Schule finden die Tiere auch derzeit noch Nektar von Ringelblumen, Stockrosen und Kornblumen.

Ihre Hummelfunde haben die die jungen Insektenforscher akribisch in Listen dokumentiert. Schon im Frühjahr haben sie zudem einen Nistkasten für Hummelköniginnen gebaut und neben der Blühwiese hinter dem Schulgebäude platziert. „Bei Hummeln sterben nämlich alle Tiere im Herbst ab, nur die Königin überlebt und such im Frühjahr einen Nistplatz, um dort ein neues Volk zu gründen“, erläuterte der zehnjährige Maxi.

Die Hortbetreuer Oliver Bloch und Jessica Meyer freuen sich, dass es im Hochbeet auch im September noch blüht und duftet. Quelle: Katja Egers

Nabu bedankt sich mit Apfelsaft

Ihr Hummelprojekt haben die Kinder jetzt Angelika Thomaier und Alexander Poch von der Nabu-Ortsgruppe Sehnde vorgestellt. Beide waren vom Engagement der jungen Naturschützer sehr beeindruckt. Die Kinder hätte einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zum Schutz der Hummeln geleistet. „Unsere Anregung wurde super umgesetzt – das würden wir uns noch von viel mehr Schulen wünschen“, sagte Thomaier.

Als Dankeschön bekam die Projektgruppe frisch gemosteten Apfelsaft von Früchten der Streuobstwiese des Nabu an der Gretenberger Straße. „Das hat ja auch was mit Hummeln zu tun“, sagte Maxi. „Wenn die Hummeln nicht die Obstbäume bestäuben, gibt es auch keinen Apfelsaft.“

Von Katja Eggers