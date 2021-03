Sehnde

Hundehalter wissen das eigentlich, aber längst nicht alle halten sich daran: Mit Beginn der Brut- und Setzzeit am 1. April müssen Hunde in der freien Landschaft wieder an die Leine gelegt werden. Zur freien Landschaft gehören dabei auch Flächen, die innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen. Das gilt auch für die dazugehörigen Wege und Gewässer. Darauf weist die Sehnder Stadtverwaltung ausdrücklich hin.

Wer mit seinem Vierbeiner in der Natur unterwegs ist, solle berücksichtigen, dass Wild bereits auf große Entfernungen sensibel auf Hunde reagiert, lautet die Begründung für den Leinenzwang. Hunde „strömen einen gewissen ,Raubtiergeruch‘ aus und stören bereits durch normales Herumschnüffeln am Wegesrand brütende Vögel, wie Fasane, Rebhühner und Enten“, heißt es aus dem Fachdienst Ordnung und Recht.

Nur wenige Ausnahmen vom Leinenzwang

Habe ein Hund erst einmal seine Nase am Gelege oder am Jungwild gehabt, sei dieses meist verloren, weil es die Elterntiere nicht mehr annähmen. Die Mitteilung aus dem Rathaus fordert zur Rücksichtnahme auf, damit freilebende Tiere möglichst nicht beeinträchtigt werden. Das gelte besonders für Arten, die durch „vielfältige Formen der Landnutzung und auch vermehrt durch Erholungssuchende“ in ihrem Bestand gefährdet seien. Der Leinenzwang gilt nicht, wenn die Hunde zur Jagdausübung, als Rettungshunde oder von der Polizei, dem Bundesgrenzschutz oder dem Zoll eingesetzt werden. Gleiches gilt für ausgebildete Blindenführhunde.

Denn manchmal kann eine fehlende Leine für Dritte gefährlich werden. Im April vor zwei Jahren war ein Hund in Ilten einer 13-Jährigen vor das Fahrrad gelaufen und hatte die Schülerin dabei zu Fall gebracht und verletzt. Weil der Dackel nicht angeleint war, musste sich sein Halter wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Leinenpflicht verantworten.

Auch Gehölzschnitt verboten

Die Brut- und Setzzeit dauert bis zum 15. Juli. Bis dahin dürfen wegen der Gefahr von Nestzerstörungen keine Bäume gefällt oder Gehölze stark beschnitten werden. Wenn die Hecken im Frühsommer austreiben, könne man sie vorsichtig etwas zurückschneiden, rät die Stadtverwaltung. Aber auch dann noch sollte man genau prüfen, ob sich nicht ein Vogelnest darin befinde – sonst müsse der Schnitt verschoben werden. Darüber hinaus gelte ein Rückschnitt der Sicherheit im Straßenverkehr, etwa wenn Verkehrszeichen, Beleuchtungsquellen, Sichtdreiecke oder das Lichtraumprofil über Straßen, Rad- und Gehwegen zugewuchert sind.

Von Thomas Böger