Sehnde

Es ist beschlossene Sache: Der Rat hat der von der Stadt vorgeschlagenen Erhöhung der Hundesteuer bei nur einer Enthaltung zugestimmt – der ersten seit 1995. Allerdings hat das Gremium die Kostensteigerung für Besitzer von mehreren Hunden etwas gedeckelt. Für einen Ersthund steigt die Steuer von 63 auf 84 Euro im Jahr, so wie von der Verwaltung angesetzt. Ein Zweithund kostet nun statt 75 Euro 120 Euro jährlich, statt wie von der Stadt gewünscht 132 Euro. Auch den Sprung von 87 Euro auf 180 Euro für einen Dritthund hat der Rat auf 156 Euro gedeckelt. Für gefährlich eingestufte Tiere wie etwa Kampfhunde ist die Hundesteuer auf 660 Euro im Jahr festgelegt worden, auch für jedes weitere Tier. Die neue Satzung tritt am 1. Januar in Kraft.

Die Einnahmen für die Stadt verringern sich dadurch von veranschlagten fast 51.000 Euro um knapp 4000 Euro auf rund 47.000 Euro. Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) betont, dass es sich dabei um eine Regulierungssteuer handele, um eine übermäßige Hundehaltung zu reduzieren, da es im Stadtgebiet zu wenige Hundetoiletten und Freilaufflächen gebe. Halter könnten aber keine Leistungen daraus erwarten, denn sonst müsste die Stadt eine Gebühr erheben. Oft meinen Hundebesitzer immer noch, dass die Hundesteuer das Entfernen der Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner beinhalte. Insgesamt wird die Stadt durch die Hundesteuer nun rund 166.000 Euro pro Jahr einnehmen – das sind etwa 47.000 Euro mehr als bisher.

81 Prozent sind Ersthunde

Bei Kontrollen hätten viele Besitzer häufig keine Hundesteuermarken dabei und versuchten sich dann mit Argumenten wie „verloren“ oder „vergessen“ herauszureden. Kruse kündigte an, dass es demnächst durchaus Überprüfungen geben könne. In Sehnde halten rund 1550 Einwohnerinnen und Einwohner etwa 1850 Tiere – und dabei stellen mehr als 1500 Ersthunde mit 81 Prozent die überwältigende Mehrheit dar. Nur 223 Tiere sind als Zweit- und 61 als Dritt- oder weitere Hunde versteuert. Bislang habe Sehnde bei der Steuer aber deutlich hinter Ostkreiskommunen wie Lehrte, Burgdorf und Uetze gelegen, so die Stadt.

Und im Vergleich zu Laatzen oder Hannover seien die Kosten in Sehnde auch nach der Erhöhung immer noch deutlich unter den dortigen Sätzen, „damit auch Personen mit geringerem Einkommen nach wie vor einen Hund halten“, wie es aus dem Rathaus heißt. Die Steuer für gefährliche Hunde wurde dagegen nicht weiter erhöht, da Steuern nach Angaben der Stadt „keine erdrosselnde Wirkung“ haben dürfen.

Hunde aus Tierheim ein Jahr steuerfrei

Interessant ist ein neues Angebot: Hunden, die nachweislich aus dem Tierheim Burgdorf übernommen wurden, sind im ersten Jahr von der Hundesteuer befreit. Dafür müssen Hundehalterinnen und Hundehalter einen entsprechenden Nachweis erbringen. Die Stadt hat einen Vertrag mit dem Tierheim, mit dem sie sich für die Aufnahme und Betreuung von Fundtieren aus Sehnde an den Betriebskosten beteiligt – in diesem und nächstem Jahr mit jeweils 10.000 Euro. „Das ist besser, als Tiere aus dem Ausland zu holen“, sagt Kruse.

Die grundsätzliche Entscheidung zur Erhöhung der Hundesteuer war vom Rat bereits mit der Verabschiedung des Doppelhaushalts vor einem Jahr getroffen worden. Sie ist eine Maßnahme des Haushaltssicherungskonzepts, das die Stadt nach Auflagen der Kommunalaufsicht wegen ihres hohen Defizits erstellen musste.

Von Oliver Kühn