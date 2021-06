Sehnde

Seit Jahren laden Umweltfrevler immer wieder Müll oder Grünschnitt und sogar Fleischabfälle am Waldrand von Landwirt Jürgen Falkenhagen am Lehrter Holz ab. Diese müssen dann vom städtischen Baubetriebshof oder Aha entsorgt werden. Selbst eine installierte Kamera hielt die Unbekannten nicht ab.

Falkenhagen: „Es ist besser geworden“

Jetzt hat Falkenhagen eine weitere Konsequenz gezogen: Vor dem Waldrand hat er dicke Baumstämme gelegt, damit dort niemand mehr rückwärts heranfahren und Säcke oder Großteile direkt aus dem Kofferraum abladen kann. „Das hat auch schon was gebracht, es ist besser geworden.“

Offenbar weil der Waldrand verbarrikadiert ist, haben Unbekannt ihren Bauschutt einfach in die Feldmark gekippt Quelle: Oliver Kühn

Doch der Ärger hört trotzdem nicht auf: Kürzlich haben Umweltsünder am Lehrter Holz Bauschutt illegal abgekippt – aber nicht in den versperrten Wald, sondern einige Meter weiter in die Feldmark. „Der Schutt müsste bei der Menge mit einem Lkw oder einem großen Kippanhänger abgeladen worden sein“, vermutet Falkenhagen.

Von Oliver Kühn