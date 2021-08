Ilten

Ein oder mehrere bislang Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in den Netto-Markt in der Straße Am Park in Ilten eingebrochen – mithilfe eines vor Ort demontierten Gullydeckels. „Blitzeinbruch“ nennen die Ermittler diese Masche des brachialen Diebstahls. Die Täter warfen damit nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte ein Fenster des Geschäfts ein und erbeuteten Zigaretten im Wert von 2000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Wache unter Telefon (05132) 8270 in Verbindung zu setzen. Im Juli 2017 hatte sich ein Einbrecher Zugang zu dem Discounter verschafft, indem er mit einem Pflasterstein eine Scheibe zertrümmerte.

In Sehnde hat es lange Zeit keinen Einbruch mehr mit einem Gullydeckel als Werkzeug gegeben. Vor drei Jahren hatte eine ganze Serie von „Blitzeinbrüchen“ die Polizei in Atem gehalten.  Damals waren manche Einbrecher beim ersten Versuch gescheitert, beim zweiten Versuch wenige Nächte später aber erfolgreich – mit einem Gullydeckel als Wurfgeschoss. Betroffen waren hauptsächlich Läden an der Peiner Straße. Ein Elektrogeschäft war gleich viermal von Dieben heimgesucht worden. Und sogar in die Polizeiwache Sehnde war im August 2018 mit einem Gullydeckel als Tatwerkzeug eingebrochen worden.

Von Oliver Kühn