Ilten

Noch einmal glimpflich ist am Donnerstagmittag der Brand eines Schornsteins in Ilten ausgegangen. Gegen 11 Uhr hatte die Bewohnerin eines Wohnhauses an der Sehnder Straße den Notruf gewählt und geschildert, dass aus dem Schornstein Flammen schlagen und übermäßig Rauch wahrnehmbar sei. Auch Verkehrsteilnehmer hatten per Notruf über starken Qualm auf der Ortsdurchfahrt (Bundesstraße 65) berichtet. Daraufhin waren die Ortsfeuerwehren Ilten und Bilm sowie die Besatzung der Drehleiter aus Sehnde alarmiert worden. Verletzt wurde niemand. Der Verkehr wurde einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt, es kam zu leichten Behinderungen.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen noch immer Flammen aus dem Schornstein. Ein Atemschutztrupp drang in den Kellerraum vor und erkundete die Lage, während sich weitere Einsatztrupps mit Atemschutz ausrüsteten. Zeitgleich wurde über die Drehleiter ein Kehrgerät zur Reinigung des Abzugs befördert. Mit einer Wärmebildkamera wurden abschließend die Temperaturen im Außen- und Innenbereich sowie im Schornstein kontrolliert.

Mit der Drehleiter wurde die Temperatur am Schornstein kontrolliert. Quelle: Stadtfeuerwehr Sehnde

Weil zunächst kein Schornsteinfeger erreichbar war, legte die Feuerwehr die Anlage still. Gegen 12.30 Uhr war der Einsatz beendet, und die 28 Einsatzkräfte mit ihren sieben Fahrzeugen sowie der Stadtbrandmeister konnten wieder einrücken. Über die Brandursache gibt es bislang keine Angaben. 

Von Oliver Kühn