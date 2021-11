Ilten

Wechsel an der Spitze in Iltens Ortsrat: Sandy Steve Choitz von den Grünen löst die langjährige Amtsinhaberin Gisela Neuse (SPD) als Ortsbürgermeister ab. Neuse war bei der Kommunalwahl nicht mehr angetreten. Als erster grüner Ortsbürgermeister ist Choitz ein Pionier für ganz Sehnde.

Die im Ortsrat neu vertretenen Grünen sind mit drei Mandaten nun zweitstärkste Kraft nach der CDU (vier Mandate). Damit liegen sie gleichauf mit der SPD. Die Wahl zum Ortsbürgermeister in der konstituierenden Sitzung am Donnerstag war spannend: Neben Choitz warf auch Andreas Heinen (CDU), langjähriger Stellvertreter von Neuse, seinen Hut in den Ring.

Die geheime Wahl entschied schließlich Choitz mit sieben zu vier Stimmen für sich. Der Iltener Polizeibeamte erhielt nicht nur die notwendige Unterstützung der drei Sozialdemokraten, sondern auch die von FDP-Einzelvertreter Carsten Germis. Bei der Wahl zu Choitz’ Stellvertreter setzte sich schließlich Heinen gegen Jörn Bluhm (SPD) durch.

Iltens neuer Ortsbürgermeister Sandy Steve Choitz appelliert bei seiner Antrittsrede an die Zusammenarbeit aller im Ortsrat. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

„Ortsrat ist vielfältiger, jünger und weiblicher“

In seiner Antrittsrede dankte der 47-jährige Choitz, der auch seine Frau und seine beiden Söhne zur konstituierenden Sitzung mitgebracht hatte, für das Vertrauen und appellierte an die Zusammenarbeit aller im Ortsrat vertretenen Parteien. „Lassen Sie uns viereinhalb Jahre gemeinsam unser schönes Ilten weiter voranbringen.“ Es gelte, vorhandene Blockaden zu überwinden und „zu einer neuen Form der Kommunikation und Zusammenarbeit“ zu kommen. Choitz sieht dafür eine gute Ausgangslage. Der neue Ortsrat sei mit gleich zwei neuen Parteien „vielfältiger, jünger und weiblicher“ geworden.

Seine Vorgängerin Neuse sei der Beweis, dass Ilten immer wieder neue Wege gehe, sagte Choitz. Sie war vor 25 Jahren die erste Ortsbürgermeisterin der damaligen Gemeinde Sehnde geworden. Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) dankte ihr für ihr langjähriges Engagement für das Dorf. Neuse, die auch im Sehnder Rat sitzt, habe Ilten ein neues Gesicht gegeben. Einer ihrer größten Erfolge sei der Erhalt des alten Rathauses gewesen.

Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse dankt Iltens langjähriger Ortsbürgermeisterin Gisela Neuse. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Beschlüsse zu Bebauungsplänen

In der Sitzung wurden zudem Beschlüsse zum Bebauungsplan Kleewiese und zum Bebauungsplan Bosenkamp-West gefasst. Die Mehrheit des Ortsrats stimmte den von der Verwaltung vorgeschlagenen Änderungen zu. Die Politiker entschieden zudem, über das Grünflächenkataster in einer der nächsten Sitzungen zu diskutieren.

Von Patricia Oswald-Kipper