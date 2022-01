Sehnde

Für sein Ziel, ganz Sehnde mit schnellen Glasfaseranschlüssen auszustatten, geht der hannoversche Telekommunikationsanbieter Htp wieder einen Schritt weiter. In den nächsten Wochen sollen Ilten, Köthenwald, Höver, Klein Lobke und Wassel die Chance auf Highspeed-Internet erhalten.

Die Ortsteile könnten künftig mit deutlich größeren Bandbreiten im Internet surfen. Htp verteilt in den nächsten Wochen an sämtliche Haushalte Informationsmaterial zum Glasfaser-Ausbau. Allerdings müssten sich mindestens 40 Prozent der Immobilienbesitzer für einen Ausbau entscheiden – dann könne Htp Mitte diesen Jahres mit dem Ausbau beginnen, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung dazu.

Evern soll Anfang Februar ans Netz gehen

Währenddessen kommt der Ausbau mit dem schnellen Internet in anderen Sehnder Ortsteilen gut voran: Als nächster Ortsteil im Stadtgebiet soll Anfang Februar Evern ans Netz gehen. Laut Htp-Sprecherin Kathrin Mackensen ist der Bau der Haupttrasse durch den Ort bereits abgeschlossen. Auch die Zuführungen zu den einzelnen Gebäuden seien fast vollständig.

In Dolgen vermeldet Htp ebenfalls Fortschritte, hier sollen die Anschlüsse ab Mitte Februar freigeschaltet werden. Weiterhin seien in Rethmar, Haimar und Gretenberg bereits die Tiefbauarbeiten in vollem Gange. Nach einer anfangs schleppenden Nachfrage im Kernort Sehnde sind dort die 40 Prozent der Haushalte inzwischen erreicht. Die Vermarktungsphase war dafür extra verlängert worden. Htp will dort in den nächsten Wochen mit den Ausbauarbeiten starten.

Stabile Bandbreiten bis 1000 Mbit

Insgesamt fünf Sehnder Ortsteile verfügen bereits über schnelles Internet: In Bilm, Bolzum, Müllingen, Wehmingen und Wirringen hatte Htp den Ausbau im vergangenen Jahr beendet. Dort sind stabile Internet-Bandbreiten von 250, 500 oder 1000 Mbit pro Sekunde möglich.

Die Aktionsphase für Ilten, Höver, Klein Lobke und Wassel soll voraussichtlich bis Mitte April laufen. Wer eine Immobilie besitzt und sich innerhalb dieser Frist für Glasfaser entscheidet, erhält laut Htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann den Hausanschluss kostenlos. Für einzelne Anschlüsse, die später beauftragt würden „müssen wir einen Baukostenzuschuss berechnen“, so Heitmann.

Das Unternehmen will in den nächsten Wochen sämtliche Haushalte mit Informationsmaterial zum Glasfaser-Ausbau versorgen. Vertriebspartner gehen von Tür zu Tür, zudem informieren Mitarbeiter von Htp an sogenannten Beratertagen. Die Termine dafür sind unter www.Htp.net/glasfaser/sehnde einsehbar.

Von Patricia Oswald-Kipper