Ilten

Es ist nicht weiter verwunderlich, dass sich im zweiten Jahr der Corona-Pandemie und bei Infektionszahlen auf hohem Niveau in der Bevölkerung eine gewisse Müdigkeit ausbreitet. Aber manchmal hat das wütende Virus tatsächlich auch gute Auswirkungen. Das könnte man zumindest im Klinikum Wahrendorff so sehen. Über das psychiatrische Krankenhaus in Ilten und Köthenwald ist jetzt ein Sternenregen niedergegangen, den es ohne Corona nicht gegeben hätte.

Auslöser war die Fachschule für Holztechnik und Gestaltung (HGH), die in Hildesheim beheimatet ist. In dieser Berufsbildenden Schule werden Holztechniker der Fachrichtungen Technik und Gestaltung ausgebildet.

Schüler stellen Holzfurniersterne her

An der Fachschule ist es seit Langem üblich, dass in der Nikolauswoche die Schülerinnen und Schüler im Unterricht, aber auch in der Freizeit Tausende Holzfurniersterne herstellen. In mehr als 1500 Stunden verarbeiteten 60 Schülerinnen und Schüler etwa 30.000 Einzelteile zu Sternen. Bei einer sogenannten Nikofete dürfen diese dann normalerweise von den Gästen mit nach Hause genommen werden. Aufgrund der Corona-Pandemie fand sie in diesem Jahr nicht statt.

Damit kam das Klinikum Wahrendorff ins Spiel, denn die Hildesheimerinnen und Hildesheimer kamen auf die Idee, die Sterne karitativ zu verschenken. Zwei angehende Tischlerinnen kamen jetzt ins Klinikum, um 50 der selbst gefertigten Furniersterne zu übergeben.

Gaben sollen Freude bereiten

„Wir wollen denjenigen Menschen eine Freude bereiten, die vielleicht gerade nicht bei ihren Liebsten sein können“, begründeten Franziska Döring und Sophia Zynda, Schülerinnen der HGH, ihr Kommen. Es sei der Leitgedanke, der sie sowie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zu ihrer Aktion bewogen habe. Das gelte natürlich ausdrücklich sowohl für die Bewohnerinnen und Bewohner als auch für das Personal.

Zusätzlich zu den Sternen brachten die beiden noch je ein Gedulds- oder Geschicklichkeitsspiel aus eigener Fertigung für jeden Wohnbereich im Klinikum mit, um damit an den Weihnachtstagen ein wenig Abwechslung zu bereiten.

Sterne hängen in den Wohnbereichen

Im Klinikum zeigte man sich ob der Gaben hocherfreut. „Es sind Sterne für die Seele“, sagte die Geschäftsführerin Heide Grimmelmann-Heimburg. Damit nahm sie Bezug auf den Namen, den sich das Klinikum seit Jahren selbst gibt, denn es nennt sich in einer Art Untertitel „Fachkrankenhaus für die Seele“. Die Sterne wurden am Ärztehaus in Köthenwald an Bewohner und Mitarbeiter übergeben und hängen jetzt in den Wohnbereichen des Klinikums.

Von Michael Schütz