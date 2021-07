Ilten

Ein 75 Jahre alter Mann aus Sehnde ist bei einem Unfall an der Straße Sülterkamp in Sehnde-Ilten am Freitagmittag verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah ein 49-jähriger Autofahrer, der mit seinem Volvo am Straßenrand parkte, beim Aussteigen den Senior auf seinem E-Bike, der sich von hinten näherte. Der Rentner prallte gegen die geöffnete Autotür und stürzte. Laut Polizei zog sich der 75-Jährige, der ohne Helm unterwegs war, ein Hämatom am Kopf zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung ins Lehrter Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf rund 500 Euro.

Von Patricia Oswald-Kipper