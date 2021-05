Ilten

Kupfer ist bei Dieben wegen seines hohen Wiederverkaufswerts sehr beliebt. Diesen Umstand wollten sich offensichtlich auch Unbekannte in Sehnde zunutze machen. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte hatten sie sich zunächst Zugang zum Firmengelände der Kali und Salz GmbH an der Glückauf Straße in Ilten verschafft, indem sie ein Loch in einen Zaun schnitten. Anschließend versuchten sie, Kupferkabel von den dort abgestellten Kabelrollen zu stehlen.

Doch die Täter wurden offenbar gestört und brachen den Diebstahlversuch ab. Dieser muss sich laut den Ermittlern zwischen Freitag, 11.30 Uhr, und Sonnabend, 7 Uhr, abgespielt haben. Weil es bislang keine Hinweise auf den oder die Täter gibt, hofft die Polizei Lehrte auf mögliche Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Wache melden können.

Von Oliver Kühn