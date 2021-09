Ilten

Keine Veranstaltungen, keine Konzerte, kaum Gottesdienste: Die Corona-Pandemie hatte auch die berühmte Christian-Vater-Orgel in der Iltener Barockkirche sozusagen in einen Dornröschenschlaf fallen lassen. Kein Orgelklang im Gotteshaus – dem hatte sich nun der Förderverein der Barockkirche zu Ilten und der Kapellen zu Höver und Bilm mit einer recht spontanen Aufführung entgegengestemmt, nachdem das Benefizkonzert für die Orgelrestaurierung schon mehrmals verschoben werden musste.

Das sei alles sehr kurzfristig in die Wege geleitet worden, sagte die Vorsitzende Ilsabe Tubbe bedauernd. Doch das Konzert im zweiten Jahr nacheinander ausfallen zu lassen, sei für den Förderverein keine Alternative gewesen. „Wir alle wollten unsere schöne Orgel jetzt wieder spielen hören.“ Ein Glück, dass der Verein gute Kontakte zu Musikern hat. Der Hamburger Organist und Christian-Vater-Experte Frank Vollers hatte ebenso spontan zugesagt wie sein Kollege Oliver Kluge, Kirchenmusiker der hannoverschen Südstadt-Gemeinde und Kreiskantor. Trotz der kurzen Vorlaufzeit seien rund 40 Zuhörer gekommen. „Sie haben das zweiteilige Konzert sichtlich genossen“, sagte Tubbe erfreut.

Lesen Sie mehr: Gemeinde sammelt 330.000 Euro – Orgelsanierung steht nichts mehr im Wege

„Nach Restaurierung ein Traum“

Auch Kluge sei von der Christian-Vater-Orgel begeistert gewesen. „Es war eine Freude, in Ilten zu spielen“, schrieb er nach dem Konzert. „Schon jetzt macht die Orgel durchaus Spaß – wenn ich sie mir nach der Restaurierung denke, wird das ein Traum sein.“ Der Förderverein rechnet mit dem Start der Restaurierung noch in diesem Jahr. Rund anderthalb Jahre sollen die Arbeiten an dem riesigen Instrument dauern, die Kosten werden mit rund 350.000 Euro beziffert.

Von Oliver Kühn