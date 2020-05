Die Corona-Pause geht zu Ende: Die Kirchengemeinde in Sehnde-Ilten beginnt am Pfingstsonntag wieder mit ihren Gottesdiensten – in diesem Fall einem Freiluftgottesdienst vor der Barockkirche Ilten. Besucher sollen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und nach Möglichkeit eine eigene Sitzgelegenheit mitbringen.