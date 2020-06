Ilten

An ihr Schützenfest im Corona-Jahr werden sich die Iltener vermutlich noch sehr lange erinnern: Wegen der Pandemie hat der örtliche Schützenverein die komplette Sause kurzerhand in die heimischen vier Wände und ins Internet verlegt. Am Wochenende wurde das sogenannte Schützenfest@home gefeiert – und die Iltener bewiesen dabei eindrucksvoll, dass das in besonderen Zeiten auch auf besondere Art und Weise wunderbar funktioniert.

Das traditionelle Wecken bildete auch diesmal den üblichen Auftakt. Die Musiker der Formation MSG Il-Se zogen dabei mit der Bigband Ahlten fast vier Stunden mit Abstand durch den Ort und schmissen mit ihren Klängen erst Ortsbürgermeisterin Gisela Neuse und dann zahlreiche Iltener aus dem Bett.

Mit Abstand: Die Mitglieder der Bigband Ahlten und der Gruppe MSG Il-Se treten zum Wecken an. Quelle: privat

Band spielt im Live-Stream

Die Band 4joy ließ sich am Sonnabend auf ein Experiment ein und spielte statt wie sonst üblich im Festzelt fast zwei Stunden lang fast ohne Publikum im Livestream. Das Feedback der Zuhörer bekamen die Musiker digital – den Onlineauftritt verfolgten zeitweise fast 1000 Fans. „Die Clickzahlen erreichten zwischenzeitlich ein Vielfaches“, erklärte Schützenchef Carsten Elges.

Ihren virtuellen Beifall bekundeten die Zuhörer im Livechat durch Daumen-hoch-Symbole, lachende Smileys und Kommentare wie „Wir sind dabei, ihre seid super“, „Macht weiter so“ oder „Sehr stark“. Die Songauswahl hatten die Zuhörer im Vorfeld zum Teil selbst bestimmt. Ein weiblicher Fan hatte sich laut Elges sogar von Mallorca zugeschaltet. Während des Auftritts sorgten 15 Ehrenamtliche hinter, auf und neben der Bühne für Ton, Licht und Videotechnik.

Clowns kommen zu den Familien

Auf ihr Festessen mussten die Iltener in diesem Jahr ebenfalls nicht verzichten. Iltens Gastwirt Christoph Tubbe hatte am Sonntag nach vorheriger Bestellung 139 Portionen vorbereitet. Mitglieder des Schützenvereins verteilten die Menüs nicht nur in Ilten, sondern auch in Sehnde und Bilm.

Auftritt am Gartenzaun: Clown Floh (rechts) und Spaßmacher Luftikus suchen ihr junges Publikum zu Hause auf. Quelle: privat

Der Montag gehörte den Kindern. Weil das beliebte Kinderfest auf dem Schützenplatz allerdings diesmal nicht stattfinden durfte, konnten die Eltern die Clowns Floh und Luftikus über das Internet buchen. Die Spaßmacher traten am Gartenzaun auf. In drei Stunden bespielten sie insgesamt zehn Orte. Den Auftritt der Spaßmacher hatten zahlreiche Spenden auf einem Crowdfundingportal ermöglicht.

Iltens Schützenchef zog am Ende des Schützenfest@home ein positives Fazit: „Das war ein Riesenerfolg und das vermutlich ungewöhnlichste Volks- und Schützenfest, das Ilten je erlebt hat.“

Fotowettbewerb läuft noch bis zum 26. Juni

Noch nicht zu Ende ist derweil der Fotowettbewerb „ Ilten Schmückt sich“. Noch bis zum 26. Juni kann auf der Internetseite des Schützenvereins Ilten abgestimmt werden. 13 Bilder zeigen, wie Iltener ihre Häuser und Vorgärten mit Girlanden und Fähnchen für das Schützenfest dekoriert hatten. Die Sieger werden am 27. Juni bekannt gegeben.

