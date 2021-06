Ilten

Die Corona-Pandemie hat den Sehnder Schützenvereinen zum zweiten Mal in Folge die Schützenfestsaison verhagelt. Doch die Vereine gehen kreativ mit der Misere um: Nach dem Schützenfest to go in Höver und der Schützenfest Edition 21 in Bilm folgt nun das Schützenfest@home 2.1 in Ilten. Im vergangenen Jahr war das nur digital möglich, in diesem Jahr ist am dritten Juni-Wochenende eine Außengastronomie mit 100 Plätzen und Livemusik geplant.

Wieder beginne der Sommer ohne Schützen- und Volksfeste, bedauert Schützenchef Carsten Elges. „Doch das Fest ausfallen zu lassen ist für uns keine Option.“ Das Festwochenende wird am Sonnabend, 19. Juni, um 7 Uhr mit dem Wecken des Ortes eröffnet. Das übernehmen die Musikalische Spielgemeinschaft Ilten-Sehnde (MSG Il-Se) und die Bigband Ahlten.

100 Plätze in Außengastronomie

Nachmittags ab 17 Uhr wird dann die Außengastronomie auf dem Vereinsgelände an der Hugo-Remmert-Straße geöffnet: Dafür stehen 100 Plätze zur Verfügung. Die Original Kaliberger Musikanten unterhalten die Gäste musikalisch, ab etwa 19.30 Uhr übernimmt dann die Formation 4joy wie schon im vergangenen Jahr. Am Sonntag, 20. Juni, können die Schützinnen und Schützen wieder das aus dem Vorjahr bekannte Festessen@home genießen. Am darauffolgenden Sonnabend, 26. Juni, um 15 Uhr kommt Clown Floh mit seinem Freund Luftikus für ein einstündiges Programm nach Ilten. In der Pause ist die Siegerehrung des Wettbewerbs „Ilten schmückt sich“ geplant.

Da der Verein dokumentieren muss, wer wann zu Gast ist, ist eine Teilnahme an allen Veranstaltungen nur mit Voranmeldung möglich. Anmeldungen sind über die Internetseite sv-ilten.de und ausnahmsweise auch unter Telefon (01 77) 2 95 11 39 bei Carsten Elges möglich.

Das hat es noch nicht gegeben: Wegen Corona amtieren Iltens Majestäten jetzt schon zwei Jahre. Quelle: Privat

Holzbänke als Preise bei Schmück-Wettbewerb

Zum Programm gehört auch die Neuauflage des Wettbewerbs „Ilten schmückt sich“. Die Schützen selbst werden einige Straßen aufhübschen, kündigt Elges an. „Und alle Iltenerinnen und Iltener sind wieder aufgerufen, auch ihr Zuhause zu schmücken.“ Egal ob Garten, Vorgarten, Hochbeet oder Blumenkasten. Zur Unterstützung bietet der Verein ein Deko-Paket mit Ortsflagge und Girlande im Wert von 20 Euro an. Bestellbar sind die Pakete im Internet unter sv-ilten.de. Fotos ihrer Schmückaktion können die Iltener bis einschließlich Freitag, 18. Juni, per E-Mail an vorstand@sv-ilten.de senden. Alternativ kann auch ein Foto mit Name und Adresse in den Briefkasten am Schützenhaus an der Hugo-Remmert-Strasse 18 eingeworfen werden.

Als Preise werden in diesem Jahr drei massive Holzbänke im Wert von je 300 Euro ausgelobt. Je eine Bank stiften der Ortsrat Ilten, der Verein Unser Dorf Ilten und die LVM-Versicherungsagentur Ralf Bittner. Die Stifter bewerten auch die eingereichten Fotos.

1000 Euro für innovatives Konzept

Im vergangenen Jahr hatte der Schützenverein Ilten erstmals ein digitales Schützenfest gefeiert. Mit Abstand, aber immer noch live und vor Ort, hatten die Big Band Ahlten und die MSG Il-Se das traditionelle Wecken übernommen. Statt des Kinderfests konnten Eltern für ihre Kinder einen Clownauftritt am Gartenzaun buchen, und 139 Festessen, die sonst im Schützenzelt eingenommen werden, waren auf Bestellung nach Hause geliefert worden.

Danach hatte sich das Festgeschehen ins Internet verlegt. Bis zu 1000 Fans hatten etwa den Auftritt der Band 4joy im Livestream verfolgt. Für dies „innovative Konzept“ hatte die Sparkasse Hannover den Verein im Nachhinein mit 1000 Euro aus ihrem Sportfonds unterstützt.

Von Oliver Kühn