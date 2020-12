Ilten

Die Saison der Schützenfeste ist in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie komplett ins Wasser gefallen. In Ilten war das nicht anders. Allerdings hatten sich die dortigen Schützen eine Alternative überlegt und ein Schützenfest@home gefeiert. Für sein innovatives Konzept hat der Schützenverein jetzt eine Förderung der Sparkasse Hannover in Höhe von 1000 Euro bekommen.

Festband spielt im Livestream

Ausgezeichnet wurden damit die Mitglieder des Schützenvereins Ilten für eine außergewöhnliche Veranstaltung im Juni. Unter Abstand, aber immer noch live und vor Ort, übernahmen die Big Band Ahlten und die Musikalische Spielgemeinschaft Ilten-Sehnde, kurz MSG Il-Se genannt, das Wecken. Danach verlegte sich das Festgeschehen unter anderem ins Internet. Bis zu 1000 Fans verfolgten den Auftritt der Band 4joy im Livestream.

Statt des Kinderfests konnten Eltern für ihre Kinder einen Clownauftritt am Gartenzaun buchen. Und 139 Festessen, die sonst im Schützenzelt eingenommen worden wären, wurden auf Bestellung nach Hause geliefert.

Sportfonds der Sparkasse unterstützt innovatives Konzept

Dieses innovative Konzept hat die Sparkasse jetzt mit ihrem Sportfonds unterstützt. „Es ist großartig, wie sich der Schützenverein engagiert und das Schützenfest zu seinen Mitgliedern und den Einwohnern von Ilten gebracht hat“, sagt Birgit Terlisner, Vertriebsdirektorin der Sparkasse Hannover in Sehnde. Sie übergab die Spende an Schützenchef Carsten Elges und dessen Stellvertreter Helge Militz. Die Vorsitzenden zeigten sich erfreut. „Durch die besonderen Umstände hatten wir keine Einnahmen zur Finanzierung unseres Schützenfestes“, sagte Elges. „Wir freuen uns ganz besonders, dass der Sparkassen-Sportfonds durch die großzügige Förderung einen Teil davon übernimmt.“

Lesen Sie auch

Von Michael Schütz