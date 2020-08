Ilten

Auf Züchters Hof in Ilten sind am Sonntag böhmische Polka und italienische Liebeslieder erklungen, mitunter war auch der eine oder andere Jauchzer zu hören. Der Schützenverein (SV) Ilten hatte zum coronakonformen Frühschoppen mit Blasmusik, Brause, Bier und Bayern-Burgern geladen und damit rund 140 Besucher angelockt.

Eine besonderen Anlass gab es für die Veranstaltung nicht. „Das machen wir einfach, weil ja sonst kaum etwas stattfindet“, erklärte Schützenchef Carsten Elges. Mit coronakonformen Veranstaltungen hat der Verein mittlerweile Erfahrung. Vor etwa acht Wochen feierten Iltens Schützen erstmalig ein Schützenfest@home. Wegen der Auflagen fand es in den heimischen vier Wänden und im Internet statt.

Auf dem weitläufigen Hofgelände sind die Tische anstatt mit zwei Metern sogar mit vier Metern Abstand aufgestellt. Quelle: Katja Eggers

Besucher freuen sich über Abwechslung

Die Original Kaliberger Musikanten spielten am Sonntag live, das Publikum saß auf Abstand an Biertischen unter Sonnenschirmen. „Weil hier so viel Platz ist, konnten wir zwischen den Tischen sogar vier statt zwei Meter Abstand halten“, erklärte Elges. Auch sonst ging es auf dem Hof an er Hindenburgstraße coronakonform zu. Getränke gab es in Flaschen. Wer wollte, konnte eigene Gläser mitbringen oder sie vor Ort kaufen. Am Eingang stand ein Spender mit Desinfektionsmittel für die Hände. Außer auf den Sitzplätzen herrschte überall Maskenpflicht. Ihre Kontaktdaten hatten die Gäste bereits bei der Anmeldung hinterlassen.

„Alle nehmen aufeinander Rücksicht, ich fühle mich sicher und freue mich, dass ich hier mal wieder Leute treffen kann“, sagte Besucherin Brigitte Steinhoff aus Ilten. Auch Bärbel Reuters, die neben ihr saß, begrüßte es, dass es in der Coronazeit überhaupt mal etwas Abwechslung gab. „Es ist schön, dass der Schützenverein da was auf die Beine gestellt hat“, sagte Reuters.

Musiker haben in Ilten erst ihren zweiten Auftritt

Die Original Kaliberger Musikanten fühlten sich ebenfalls wohl. „Das ist erst unser zweiter Auftritt“, berichtete Musiker Frank Heinrich. Die Formation setzt sich aus Musikern aus den Reihen der Bigband des Schützenvereins zusammen. „In der Bigband spielen wir mit großem Orchester sonst Swing, aber wir können auch Volkstümliches und Evergreens – und da ist die Idee entstanden, dafür noch eine kleine Besetzung ins Leben zu rufen“, erklärte Heinrich.

Die Original Kaliberger Musikanten stammen aus den Reihen des Bigband des Schützenvereins. Quelle: Katja Eggers

Verein freut sich über Tablet-Spende

Aus den Händen von Elges nahmen die Musiker beim Frühschoppen zehn Tablets entgegen. Die Lotto-Sport-Stiftung unterstützte die Anschaffung mit 1900 Euro im Rahmen eines Digitalisierungsprojektes , die Volksbank gab 1000 Euro dazu. „Noten gibt es mittlerweile ja auch digital, da müssen wir dann keine dicken Notenpakete mehr mit uns herumschleppen“, erklärte Heinrich.

Schützenchef Carsten Elges (links) überreicht die gestifteten Tablets an die Musiker in seiner Funktion als Vertreter des Regionssportbundes, auch Heike Benecke von der Volksbank freut sich. Quelle: Katja Eggers

Elges freute sich zudem, dass der Schützenverein vom Regionssportbund auch noch einen Scheck in Höhe von 250 Euro bekam.

