Diskriminiert, deportiert, ermordet: So erging es rund sechs Millionen Juden während der nationalsozialistischen Diktatur. Else Osterwald aus Ilten gehörte zu den vielen Opfern. Ihr zu Ehren und um die Erinnerung an die Schreckensherrschaft zwischen 1933 und 1945 wach zu halten, hat der Iltener Herbert Trauernicht die Patenschaft für ihren Stolperstein übernommen. Er kümmert sich nun um die Pflege der vernachlässigten und von vielen unbeachteten Gedenktafel auf dem Gehweg vor ihrer letzten Wohnstätte in der Hindenburgstraße 29.

„Wir als Nachfolgegeneration sollten über die Geschehnisse der Nazizeit offen informieren, damit das verborgene Gedankengut nicht wieder aufkommt“, sagt Trauernicht. Dabei kniet der 71-Jährige vor der kleinen Gedenktafel auf dem Fußweg und säubert sie mit Zitronensäure. Als er fertig ist, glänzt die Tafel aus Messing wieder bronzefarben. Auch die Gravierung ist jetzt wieder lesbarer: „Hier wohnte Else Osterwald, geb. Friedhelm, Jg. 1881, deportiert 1942 Theresienstadt, ermordet 6.3.1944.“ Das Projekt Stolpersteine wurde von dem Künstler Gunter Demnig ins Leben gerufen. Sie werden immer am letzten freiwillig gewählten Wohnort der Opfer verlegt. In Sehnde gibt es neun solcher Gedenktafeln, europaweit sind es 75.000.

Deportiert und ermordet: Dieser Gedenkstein erinnert an die Iltenerin Else Osterwald. Quelle: Massi Husen

Stolperstein von vielen unbeachtet

Erst vor zwei Jahren hatte Trauernicht den Stolperstein entdeckt, der auf das Schicksal von Else Osterwald hinweist – obwohl er sich an einer viel befahrenen Straße befindet. Zwar wurde die Tafel bereits 2012 eingeweiht, aber sie war zu verschmutzt und zu unauffällig, sodass sie die vorbeigehenden Passanten nicht mehr auf sich aufmerksam machen konnte. Das wollte der pensionierte Diplom-Ingenieur ändern und säubert den Stolperstein nun regelmäßig. Er hatte sich bei der Sehnder Gedenkfeier im November freiwillig dazu gemeldet, eine Patenschaft für den Stolperstein in Ilten zu übernehmen. Für die Tafeln etwa in der Sehnder Mittelstraße gibt es noch keine Paten.

Doch Trauernicht pflegt die Tafel nicht nur. Da die Informationen auf dem Stolperstein selbst etwas knapp und dürftig seien, wollte der Iltener auch dahingehend Abhilfe schaffen. Interessierte sollten mehr über das Leben der Else Osterwald erfahren können. Trauernichts Lösung: ein QR-Code. Dieser lässt sich einfach mit dem Smartphone einscannen, und ein Link führt den Nutzer dann zu einer Internetseite, auf der Osterwalds Lebenslauf geschildert wird.

„Mit einem Transport in ein Lager gekommen“: Dieses Dokument, das die Projektgruppe Stolpersteine im Stadtarchiv Sehnde gefunden hat, bestätigt die Deportation von Else Osterwald. Quelle: Stadt Sehnde

Nazi-Zeit in Ilten bis heute ein Tabu-Thema

Bereits zuvor hat sich Trauernicht wiederholt für Aktionen eingesetzt, die die Vergangenheit Iltens reflektieren und beleuchten sollten. Dafür habe er auch Zuspruch von dem Besitzer des Grundstücks erhalten, in dem Else Osterwald einst wohnte. Doch ansonsten sei die Nazi-Zeit im Ort eher ein Tabu-Thema, meint der Iltener. Warum so viele Menschen wegschauen und das Thema nach seiner Aussage sogar als „unerwünscht“ bezeichnen, kann sich Trauernicht nicht erklären. Dies habe ihn jedoch sensibilisiert, an der Aufarbeitung der Geschehnisse in Ilten mitzuwirken – und dazu gehöre, die Erinnerung an die ermordete Else Osterwald aufrechtzuerhalten.

Ilten hat ein Vermächtnis

Besonders hinsichtlich des Orts, in dem man lebt, seien die Stolpersteine hilfreich. Sie schafften Verbundenheit mit den ermordeten ehemaligen Einwohnern. „Das ist wie ein Vermächtnis auf einer persönlichen Ebene“, sagt Trauernicht. Durch die intensive Nachforschung zu Osterwald und die Patenschaft zum Stolperstein verspüre er auch eine persönliche Trauer für die deportierte Iltenerin. Mit Besorgnis beobachtet Trauernicht deshalb den Zuspruch, den rechtes Gedankengut in Deutschland derzeit wieder erhält. Diesem müsse man entgegentreten und die Erinnerung an die dunkle Epoche Deutschlands hochhalten: „Schuld haben wir, wenn wir es vergessen.“

Wer Interesse hat, die Patenschaft für einen Stolperstein zu übernehmen, kann sich im Sehnder Rathaus unter Telefon (05138) 70 72 85 an Ines Raulf, Koordinatorin der Projektgruppe Stolpersteine, wenden.

Ein Leben voller Schicksalsschläge Else Osterwalds Leben war von Schicksalsschlägen geprägt. Ihr Ehemann Ludwig Osterwald – der kein Jude war – fiel 1917 im Ersten Weltkrieg. Die Witwe und Mutter eines Sohnes verfällt daraufhin in Depressionen und wird in die Wahrendorffsche Kuranstalt in Ilten eingewiesen. Anfang 1939 verlässt sie die Klinik und lebt bei verschiedenen Privatleuten, zuletzt bis 1942 beim Schneidermeister Otto Hagelstange in Ilten in der Hindenburgstraße 29. Zwischendurch versuchte Else Osterwald, aus Ilten nach Sehnde zur jüdischen Familie Rose zu ziehen. Doch auch die Bemühungen ihres Sohnes Walter bleiben ergebnislos – Sehndes damaliger Bürgermeister Heinrich Kuhr lehnte das Ersuchen ab. Im Juli 1942 wird Else Osterwald dazu aufgefordert, sich in die Deportationsanmeldestelle Hannover-Ahlem zu begeben. Von dort wird sie in das Konzentrationslager Theresienstadt in Tschechien deportiert. Dort stirbt sie am 6. März 1944 im Alter von 63 Jahren. Ihr Sohn überlebte in Uelzen.

