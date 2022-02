Ilten

Ilten soll ein schnelleres und leistungsfähigeres Internet bekommen. Ortsrat und Vereine werben daher jetzt gemeinsam für den Aufbau eines Glasfasernetzes durch das hannoversche Telekommunikationsunternehmen HTP. „Das ist für uns eine Chance, endlich auch in Ilten die nächste Generation des Internets zu bekommen“, sagt Ortsbürgermeister Sandy Steve Choitz zum Auftakt der sogenannten Aktionsphase des Unternehmens.

HTP wird in den nächsten Wochen über die Pläne für den Glasfaserausbau informieren. Neben Ilten gilt die Aktionsphase auch für Köthenwald, Höver, Wassel und Klein Lobke. Wenn sich genügend Interessenten für einen Glasfaserabschluss in den Orten finden und eine Quote von 40 Prozent erreicht wird, will HTP Mitte des Jahres mit dem Bau des Netzes beginnen.

Htp zahlt Prämien für Neukunden

Interessierte Iltener können sich in den nächsten Tagen im ehemaligen Rathaus an der Glückauf Straße informieren. Experten von HTP stehen dort am Donnerstag, 3. Februar, zwischen 14 und 20 Uhr, am Freitag, 4. Februar, von 12 bis 18 Uhr und am Samstag, 5. Februar, von 10 bis 15 Uhr für Beratungsgespräche zur Verfügung. Aufträge für einen Glasfaseranschluss können dort ebenfalls bereits erteilt werden.

Von Abschlüssen bis zum 9. Mai profitieren auch die Iltener Vereine. Denn für jeden Neukunden zahlt HTP ihnen eine Prämie von 50 Euro. Die Iltener müssen dafür beim Vertragsabschluss den Code VWK2201572 angeben. Wer sich in der Aktionsphase bis zum 15. April für einen Anschluss entscheidet, bekommt den Hausanschluss kostenlos.

Vertriebspartner machen Hausbesuche

HTP will in Ilten dazu in den nächsten Tagen an sämtliche Haushalte Informationsmaterial verteilen. Vertriebspartner sollen außerdem Hausbesuche machen und über die Vorteile des Glasfasernetzes im Vergleich zu den alten Kupferleitungen informieren.

In fünf Sehnder Ortsteilen hat HTP die Arbeiten bereits abgeschlossen. In Rethmar, Haimar und Gretenberg laufen die Bauarbeiten derzeit, in der Kernstadt Sehnde sollen sie in den nächsten Wochen beginnen.

Von Katja Eggers