Ilten

Der Schützenverein (SV) Ilten geht in Corona-Zeiten ganz eigene Wege: Weil die Schützen ihr Fest wegen der Pandemie nicht wie gewohnt feiern dürfen, bieten sie nun eine außergewöhnliche Alternative an: Die große Sause wird mit digitaler Technik und pfiffigen Ideen kurzerhand in die heimischen vier Wände verlegt. „Wir wollten das Festwochenende in diesem Jahr nicht gänzlich ohne Aktivitäten verstreichen lassen“, betont Schützenchef Carsten Elges.

Eigentlich hätte Iltens Schützenfest in diesem Jahr vom 19. bis 22. Juni mit vielen Gästen, großem Umzug durchs Dorf, ausgelassener Party und Kinderfest im Zelt über die Bühne gehen sollen. Nun haben die Schützen das Programm mit Unterstützung des Ortsrates an die aktuelle Situation und die bestehenden Corona-Regeln angepasst.

Schützen liefern Gästen Festessen nach Hause

Unter dem Motto Schützenfest@home werden die Mitglieder der Bigband Ahlten und des Musikzuges Il-Se am Sonnabend, 20. Juni, in Kleingruppen das traditionelle Wecken übernehmen. Die Ahltener Band 4joy-music ist ab 20 Uhr im Internet zu erleben und präsentiert Schützenfest-Hits. Musikwünsche können eine Stunde vorher online abgegeben werden. Nach dem Auftritt sorgt das DJ-Team Behne für digitale Partystimmung. Weil Getränke beim Konzert und bei der Party natürlich nicht fehlen dürfen, können diese online vorbestellt werden. Die Lieferung zu den Gästen nach Hause übernehmen die Schützen.

So wie auf diesem Foto geht es in diesem Jahr nicht: Clown Floh wird in der Pandemie-Krise den gebotenen Abstand zu den Kindern halten. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Statt des Festessens im Zelt lassen sich Schützen und Gäste auch das Menü am Sonntag in die heimischen vier Wände liefern. Iltens Gastwirt Christoph Tubbe kocht, reserviert wird online. Im Internet können zudem die Clowns Floh und Luftikus gebucht werden. Eigentlich hätten die Spaßmacher nachmittags beim Kinderfest im Zelt auftreten sollen. Sofern die Rahmenbedingungen es erlauben, bereiten sie dem Nachwuchs nun coronakonform mit dem nötigen Abstand vor dem Gartenzaun der Familien Freude.

Iltener sollen für Fotowettbewerb Gärten schmücken

Um in Corona-Zeiten Flagge zu zeigen, loben Iltens Schützen gemeinsam mit dem Ortsrat wieder den Wettbewerb „ Ilten schmückt sich“ aus und rufen die Iltener dazu auf, ihre Gärten, Terrassen oder Balkone mit Girlanden und Ortsfahnen zu dekorieren und zu fotografieren. Einsendeschluss ist Freitag, 19. Juni. Über das schönste Motiv wird sowohl online als auch per Stimmabgabe in den Briefkasten am Schützenhaus abgestimmt. Der schönste Garten wir eine Woche nach dem Festwochenende prämiert.

Nähere Informationen zu den Buchungen und Bestellmöglichkeiten gibt es auf der Internetseite sv-ilten.de/fest/. Für das „ Kinderfest@home“ wurde ein Spendenprojekt unter betterplace.org eingerichtet.

Schützen dürfen wieder schießen Das Ende der durch die Corona-Krise erzwungenen Trainingspause ist in Sicht: Iltens Schützen dürfen wieder schießen. Seit Mitte März hatte der Alltag der Vorstandsmitglieder aus kleinen Instandhaltungsarbeiten und regelmäßigen Videokonferenzen bestanden. Das Osterfeuer musste wegen Corona ausfallen. Mit den Erträgen wollte der Verein zusammen mit dem Kaninchenzuchtverein eigentlich einen Geräteraum einrichten. Weil das Geld nun fehlt, liegen die Vorbereitungen jetzt erst einmal auf Eis. Stattdessen freuen sich die Schützen, dass sie den Trainingsbetrieb auf der offenen Sportanlage für das Schießen aus 50 Metern Entfernung wieder aufnehmen dürfen. In einer Videokonferenz wurde ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Auf der Schießanlage im Vereinshaus darf nach derzeitigem Stand indes noch nicht wieder angelegt werden.

Von Katja Eggers