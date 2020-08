Ilten

Sein Schützenfest konnte der Schützenverein Ilten nicht wie gewohnt auf dem Festplatz, sondern nur als Schützenfest@home im Internet und damit in den eigenen vier Wänden feiern. Auch andere Veranstaltungen waren abgesagt worden. Deshalb hat sich der Verein etwas Neues ausgedacht: Am Sonntag, 16. August, laden die Schützen von 11 bis 13 Uhr zu einem musikalischen Frühschoppen mit Blasmusik unter dem Motto „Brause, Bier und Bayern-Burger“ ein.

Auf Züchters Hof an der Hindenburgstraße 40 werden dazu Tische und Bänke sowie Speisen und Getränke aufgestellt. Für passende Blasmusik sorgen die Original Kaliberger Musikanten – und geben in Ilten gleichzeitig ihr Debüt. Die fünf Musiker aus den Reihen des Schützenvereins haben sich ansonsten dem Swing verschrieben und spielen in der Bigband des Vereins. Im Januar hatten sie ihren ersten öffentlichen Auftritt beim Jubiläumsempfang des Regionssportbundes Hannover. Das musikalische Spektrum reicht von böhmischen Polkas bis zu italienischen Liebesliedern. Außerdem wird an diesem Tag zu erfahren sein, wie Züchters Hof zu seinem Namen kam und wann Dr. Züchter seinen Doktortitel erhielt.

Eigene Trinkgefäße dürfen mitgebracht werden

Die Getränke werden überwiegend flaschenweise angeboten. Eigene Trinkgefäße wie Becher und Gläser dürfen mitgebracht werden. Alternativ können Gläser vor Ort gekauft werden. Der Eintritt ist kostenfrei, doch aufgrund der Corona-Vorgaben sei eine Anmeldung erforderlich, sagt Schützenchef Carsten Elges. Sitzplätze würden nach den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln vergeben. Anmeldungen nimmt Elges per Anruf, SMS oder Whatsapp unter (01 77) 2 95 11 39 und per E-Mail an tscelges@t-online.de entgegen.

Für den Schützenverein seien solche Veranstaltungen überlebenswichtig, verdeutlicht Elges. Schon bei einem Treffen von Vereinsvertretern mit dem Bundesvorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban, im Juli hatte Elges von einem „großen wirtschaftlichen Einbruch“ gesprochen. Er hatte darauf hingewiesen, dass ein Großteil der Einnahmen aus dem gesellschaftlichen Zusammensein der Mitglieder im Verein zustandekomme. Dazu zählten etwa Schützenfeste oder andere gemeinschaftliche Treffen wie nun der Frühschoppen.

