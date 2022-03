Sehnde

Das Bürgerbüro im Rathaus will sich vorsichtig weiter öffnen – und macht wieder Besuche ohne Terminvereinbarung möglich. Von Montag, 14. März, an können etwa Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten auch wieder spontan erledigt werden, obwohl die Inzidenzen recht hoch und die Tendenz sogar leicht steigend ist.

Die Öffnung sei jedoch besonders mit Blick auf die Osterferien geschehen, in denen viele Bürgerinnen und Bürger verreisen möchten und dafür gültige Ausweispapiere benötigten, heißt es aus dem Rathaus. Zum anderen will sich die Verwaltung auf die zu erwartenden vermehrten Anmeldungen im Zusammenhang mit den Flüchtlingen aus der Ukraine einstellen. Die Stadt hatte die verbindliche und jetzt aufgehobene Terminbuchung am 29. November eingeführt.

Termine können aber auch weiterhin online und telefonisch vereinbart werden, für alle Kfz-Anliegen sind sie sogar zwingend notwendig. Terminvereinbarungen werden dabei vorrangig bearbeitet, wer ohne Termin kommt, muss sich auf Wartezeiten einstellen. Gegen Ende der Öffnungszeiten behält sich die Stadt vor, die Annahme weiterer Anliegen zu beenden, damit die Arbeitszeiten eingehalten werden können. Im Rathaus gelten nach wie vor die 3G-Regel und eine FFP2-Maskenpflicht, entsprechende Nachweise müssen mitgebracht werden.