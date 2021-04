Ilten

Das Testzentrum in Iltens ehemaligem Rathaus ist in diesen Tagen ein beliebtes Ziel. Die Iltener Park-Apotheke führt dort seit dem 22. März kostenlose Corona-Schnelltests durch. Die Öffentlichkeit wird immer montags und freitags in der Zeit von 13 bis 19 Uhr im 15-Minutentakt getestet, Unternehmen können darüber hinaus spezielle Zeitfenster für die Testung ihrer Mitarbeiter nutzen. An den sechs Testtagen wurden bisher rund 1300 Nasenabstriche genommen – nur sechs Ergebnisse fielen positiv aus.

„Der Freitag ist eigentlich immer komplett ausgebucht, am Gründonnerstag hatten wir 200 Termine“, sagt Apothekerin Ina Scheuer. Das Angebot werde vor allem von Sehndern genutzt. Es seien aber auch viele Lehrter dabei gewesen und zudem vereinzelte Nutzer aus Misburg und Anderten. „Und wir haben auffällig viele Familien mit Kindern“, berichtet Scheuer.

Viele brauchen Testergebnis für Arbeitgeber

Bei Kindern bis zum Alter von zehn oder zwölf Jahren nehmen die Apothekerinnen wegen des Verletzungsrisikos einen Nasenabstrich im vorderen Bereich, bei Jugendlichen und Erwachsenen wird das Teststäbchen bis tief in den Nasenrachenraum eingeführt. Das Ergebnis ist bis zu 24 Stunden gültig. „Viele lassen sich anlassbezogen testen, zum Beispiel wenn ein Familienbesuch oder ein Termin beim Friseur oder der Kosmetikerin ansteht“, erklärt Scheuer.

Physiotherapeutin Judith Busch aus Sehnde benötigte das Testergebnis für ihren Arbeitgeber. „Bisher musste ich dafür nach Hannover, jetzt freue ich mich, dass es hier ein Testzentrum vor Ort gibt“, sagt sie. Laut Scheuer ziehen viele Unternehmen die Tests im Testzentrum den Schnelltests für zu Hause vor. „Da wissen sie, dass die Tests sachgemäß von Profis durchgeführt werden“, erklärt die Apothekerin.

DRK unterstützt bei der Anmeldung

Mit den Räumlichkeiten ist Scheuer zufrieden. Das ehemalige Rathaus sei dafür gut geeignet und ermögliche einen reibungslosen und sicheren Ablauf. Erste Station ist dort der Anmeldetresen. Das Apothekenteam wird seit dem 1. April beim Check-in von Mitgliedern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) unterstützt. „Dafür sind wir sehr dankbar, denn das entlastet uns enorm – die Testungen bedürfen viel Dokumentation und Bürokratie“, sagt Scheuer.

Barbara König vom DRK übernimmt die Anmeldung. Quelle: Katja Eggers

Seit dieser Woche sorgt jedoch eine spezielle Software für Abhilfe. Getestete können das Ergebnis auf Wunsch per E-Mail aufs Handy bekommen oder es sich wie bisher schriftlich aushändigen lassen. Sie können dafür 20 bis 30 Minuten warten, später wiederkommen oder sich das Ergebnis in der Apotheke abholen. Für die zweite Aprilhälfte ist zudem die Anbindung an die Corona-Warn-App geplant.

Bei positivem Ergebnis PCR-Test vor Ort möglich

Getesteten mit positivem Ergebnis wurde sogleich ein PCR-Test vor Ort angeboten. Das Ergebnis liegt innerhalb von maximal 24 Stunden vor, die Apotheke kooperiert dabei mit dem Labor Limbach in Lehrte. „Wir melden das positive Schnelltestergebnis der Region, das Labor meldet die Bestätigung, und dann übernimmt das Gesundheitsamt“, sagt Scheuer.

Mit der neuen Software läuft die Anmeldung über die Internetseite der Stadt jetzt aus – bis zu 80 Prozent der Anmeldungen waren zuvor darüber organisiert worden. Wer sich im Testzentrum testen lassen möchte, kann sich über das Terminmodul auf apotheke-ilten.de, direkt bei der Apotheke unter Telefon (0171) 1015475 oder per E-Mail an coronatest@apotheke-ilten.de anmelden.

Von Katja Eggers