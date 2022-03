Sehnde

Wer sich gegen die Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus impfen lassen kann, hat dazu auch in der kommenden Woche im früheren Eiscafé Cortina am Marktplatz die Gelegenheit. Die dortige Impfstation bietet am Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils von 10 bis 16 Uhr ihre Dienste an. Am Mittwoch wird ausschließlich der Protein-Impfstoff der Firma Novavax gespritzt.

Darüber hinaus gibt es auch am Donnerstag, 24. März, von 17.30 bis 21 Uhr Impfungen am Marktplatz. Mit diesem Angebot sollen insbesondere Berufstätige angesprochen werden. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Sehnde unter www.sehnde.de/impfen.