Sehnde

Die Region Hannover und die Johanniter bieten auch für die dritte Kalenderwoche des neuen Jahres in unveränderter Form Corona-Schutzimpfungen an. Das Impfzentrum in der früheren Eisdiele Cortina am Marktplatz ist montags bis mittwochs von 10 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Auch der Mediziner Hans-Jürgen Sommer führt das Impfangebot in seiner Praxis an der Peiner Straße 34 fort: mittwochs von 17 bis 19 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Terminbuchungen sind dort bei Bedarf möglich.

Mitzubringen sind der Personalausweis oder Reisepass sowie die Krankenkassenkarte und – sofern vorhanden – das gelbe Impfheft. Boosterimpfungen sind ab drei Monaten nach der Zweitimpfung und vier Wochen nach einer Impfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson möglich. Im Impfzentrum am Marktplatz werden die Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna verabreicht. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, sollten die Impfwilligen das zur Schutzimpfung notwendige Aufklärungsblatt und den Anamnesebogen zu Hause ausdrucken und ausgefüllt mitbringen. Die Vordrucke gibt es unter anderem auf der Website des Robert-Koch-Instituts www.rki.de.

Von Achim Gückel