Sehnde

Das Chaos um die Vergabe von Impfterminen ist für viele Sehnder Seniorinnen und Senioren weit mehr als nur eine technische Herausforderung. Davon kann Anja Hettling, Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Sehnde, inzwischen ein Lied singen. Seit Ende Januar hat sie 350 Impftermine vermittelt und damit mehr als 20 Prozent der rund 1500 über 80-Jährigen in Sehnde geholfen. Und auch das ist mehr als eine reine Verwaltungstätigkeit. „Viele klagen und sind verzweifelt, und manche fangen noch am Telefon an zu weinen“, berichtet Hettling.

Es sei großes Leid, was sie täglich am Hörer erlebe. Denn um seinen Impftermin muss sich jeder selbst kümmern, sofern er nicht in einem Seniorenheim wohnt oder arbeitet. So sieht es die aktuelle Impfterminverordnung von Bund und Ländern vor. Menschen über 80 Jahre gehören zur ersten Gruppe der Corona-Impfung. Für viele Senioren stellt das aber eine fast unüberwindliche Hürde dar. „Die meisten haben ja niemand anderen und stehen ganz alleine da“, führt Hettling aus.

Finger kleben auf Taste für Wahlwiederholung

Denn die Termine müssen vornehmlich online gebucht werden. Doch viele ältere Menschen haben keinen Computer und keinen Internetzugang, oder es fehlt ganz einfach das technische Wissen. „Bucht man einen Termin, erhält man als Bestätigung oftmals einen SMS-Code, aber die Anrufer haben doch oft gar kein Handy“, äußert Hettling ihr Unverständnis über die Umsetzung der Terminvergabe. Deshalb meldeten sich viele bei ihr.

Vor allem zu Beginn sei das ein Problem gewesen, weil die Onlinebuchung von Terminen anfangs noch gar nicht möglich war, die Terminvergabe erfolgte ausschließlich über das Telefon. Aber die Hotline sei oft überlastet und eine Buchung auch für sie eine ziemliche Herausforderung gewesen, gesteht die 47-Jährige. „In der ersten Woche habe ich die Impfhotline an die 1500-mal angerufen, davon fast 500-mal am ersten Tag nach dem Verschicken der Infobriefe“, verdeutlicht Hettling. Ihre Finger hätten förmlich auf der Wahlwiederholungstaste geklebt.

Dutzende hilfesuchende Anrufer

Initiiert hat die Aktion Bürgermeister Olaf Kruse (SPD), der die Impfberechtigten in der Stadt per Brief darüber informierte, wie sie ihren Impftermin in der Region Hannover vereinbaren können. Für Notfälle gab er die Nummer von Hettling an, die in ihrer Eigenschaft als Ehrenamtskoordinatorin auch den Seniorenbeirat der Stadt betreut – und Notfälle kamen seitdem viele rein. Allein am ersten Tag hätten Dutzende hilflose Anrufer ihre Nummer gewählt. Mittlerweile hat sie seit Ende Januar 350 Impftermine vermittelt. „Ich mache das mit den Anrufern gemeinsam“, schildert die 47-Jährige das Prozedere. „Ich habe die betroffene Person am Telefon, während ich online den Termin für sie buche.“

Lob hat Hettling für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Impfkampagne. Diese seien äußerst freundlich, ruhig und sehr bemüht. Egal ob am Telefon oder im Impfzentrum, jeder würde helfen, wo er nur könne. Am Ende bereite ihr auch Freude, dass viele der Seniorinnen und Senioren im Nachhinein noch einmal angerufen und sich bei ihr bedankt hätten. „Einige berichteten dann auch stolz von ihrer Impfung.“ Hettling will auch weiterhin als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen. „Mir macht das Spaß, das ist genau mein Ding“, sagt sie. Wer möchte, erreicht sie unter Telefon (0 51 38) 70 72 91.

Auch Arbeiterwohlfahrt vermittelt

Mittlerweile hat auch die Arbeiterwohlfahrt (AWO) der Region Hannover das Problem aufgegriffen und bietet eine Organisationshilfe zur Impfvermittlung an. Denn auch der Verband kritisiert die Zugangsvoraussetzungen für die über 80-Jährigen. „Die Eingabe der Daten und der Verifizierungscodes sind für sie nicht ganz einfach zu handhaben. Insbesondere wenn die technischen Voraussetzungen fehlen“, sagt Silke Oppenhausen, Leiterin der AWO Seniorenarbeit. Die Betroffenen, vor allem die mit Vorerkrankungen, würden zunehmend Wut und Verzweiflung äußern ob der langen Wartezeiten bis zu einem Termin. Hilfesuchende erreichen die AWO unter Telefon (05 11) 21 97 81 94.

Von Niklas Borm