In Dolgen wird Inklusion derzeit groß geschrieben. Noch bis zum 20. August erkunden rund 50 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 18 Jahren mit und ohne Behinderung in einem Feriencamp zusammen die Umwelt. Bei gemeinsamen Aktionen, Ausflügen und Spielen erfahren sie seit Montag soziales Miteinander und Zusammenhalt, lernen sich mit all ihren Unterschiedlichkeiten kennen und bauen dabei Berührungsängste ab. Und das Ferienprojekt der hannoverschen Sozialgenossenschaft hat Vorbildcharakter: Die SPD-Landtagsabgeordnete Katrin Gensecke aus Sachsen-Anhalt will das niedersächsische Modell für ihr Bundesland adaptieren.

Es ist das mittlerweile vierte inklusive Feriencamp, welches Hannovers erste und bisher einzige Sozialgenossenschaft Aktiv Dabei Sein auf die Beine gestellt hat – und das erste auf dem Gelände des Sportzentrums in Dolgen. Dort gibt es auch noch freie Plätze. Die Bezeichnung inklusives Feriencamp mache ihrem Namen dabei alle Ehre, denn echte Inklusion sei in der Ferienbetreuung in Deutschland immer noch eine Ausnahme, betonte Friedrich Wilhelm Haarstrich, Vorstandsvorsitzender der Sozialgenossenschaft: „Es gibt immer mal wieder Camps, in denen ein oder zwei Teilnehmer ein Handicap haben, aber bei uns gibt es keine Quotenbehinderten – bei uns hat die Hälfte der Teilnehmer ein Handicap.“

Der Dolgener Haarstrich ist Mitbegründer der Sozialgenossenschaft und erst im April von der Stadt für sein bürgerschaftliches Engagement mit der Ehrenamtsurkunde ausgezeichnet worden.

Camp ist auch für Eltern besonders

Der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Dickneite, der selbst im Rollstuhl sitzt, bezeichnete das Feriencamp daher als Erfolgsmodell, das ihn stolz mache und begeistere. „Es würde mich sehr freuen, wenn es künftig mehr solcher Veranstaltungen geben würde“, sagte Dickneite.

Die Kinder haben sowohl körperliche als auch geistige und emotionale Einschränkungen und werden in kleinen Gruppen betreut. Auf Wunsch können die Eltern einen Fahrdienst nutzen, der den Nachwuchs von zu Hause abholt und am Ende des Tages auch wieder dort absetzt. Besonders ist das Feriencamp aber auch für die Eltern der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. Denn sie müssen im Vorfeld keinen eigenen Betreuer als Begleitung für das Feriencamp verpflichten. Stattdessen steht ihnen in Dolgen pädagogisches Fachpersonal zur Verfügung. „Auch das ist rund um die Feriencamps in und um Hannover einzigartig“, betonte Haarstrich.

Haben gemeinsam Spaß: Christian (16, von links), Pia (9) und Esther (10) sitzen auf der Hüpfburg der Feuerwehr. Quelle: Katja Eggers

Alles dreht sich um den Klimaschutz

Vor Ort in Dolgen dreht sich derzeit alles um das Motto „Natur erleben – Natur begreifen“. In gemischten Gruppen geht es spielerisch um Fragestellungen zum Thema Umwelt. Ziel ist es, Inklusion und Klimaschutz über ein Ferienprojekt erlebbar zu machen und Lernen mit Spaß zu verbinden. Das Dörfchen Dolgen avanciert dabei zum inklusiven Ferientreff par excellence. „Wir haben den Jugendtreff und die Bücherei zur Verfügung gestellt, und auch die Kinder aus unserem Ort begrüßen es, dass hier derzeit so viel los ist“, erklärte Dolgens Ortsbürgermeister Konrad Haarstrich, der die Schirmherrschaft des Projektes übernommen hat.

Auf dem Programm stehen eine Insektenausstellung, Ponyreiten, Musik und Ausflüge ins Straßenbahn-Museum in Wehmingen. Mit dem Naturschutzbund Sehnde geht es demnächst zum Trafoturm in Dolgen, wo schon bald Fledermäuse ein Zuhause finden sollen. Zum Austoben steht auf dem Sportplatz die Hüpfburg der Feuerwehr Sehnde zur Verfügung. Die Ortsfeuerwehr Dolgen bietet Brandschutztraining und Wasserspiele an.

Kurs zur Körperwahrnehmung ist „total cool“

Am Mittwoch ging es mit Wing-Tsun-Trainer Yusuf Arslan um die eigene Körperwahrnehmung. Unter lautstarken Anfeuerungsrufen schubste der 16-jährige Christian aus Hänigsen, der ein Down-Syndrom hat, seinen Trainer nach viel Hin- und Hergerangel schließlich von der Matte. „Das war total cool“, sagte Christian strahlend. Noch besser sei nur noch das Fußballspielen gewesen.

Esther (10) und Pia (9) finden im Camp einfach alles toll. Dass sie dort alles gemeinsam mit behinderten Kindern machen, spielt für die beiden Mädchen keine Rolle. „Das ist doch egal und total normal“, sagte Esther.

Im inklusiven Feriencamp sind noch ein paar Plätze frei. Die Anmeldungen sind auch wochenweise möglich. Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite www.dabei-sein.com oder unter Telefon (05 11) 45 98 05 80.

