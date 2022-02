Ilten

Open Air-Fans dürfen sich freuen: Das Oakhill-Festival in Ilten geht in die zweite Runde. Die Macher knüpfen an die erfolgreiche Premiere aus dem Vorjahr an. Anfang August haben seinerzeit insgesamt rund 1400 Besucher an drei Tagen unter strengen Hygieneauflagen auf einer gemähten Wiese gefeiert. In diesem Jahr soll das Festival an der 200 Jahre alten Eiche, die dem Event seinen Namen gegeben hat, vom 22. bis zum 24. Juli steigen.

Das dreiköpfige Veranstalter-Team mit Fabian Schickedanz, David Luttermann und Julian Rathmann plant das Event diesmal jedoch ohne Corona-Einschränkungen. Dann könnten rund 2000 Besucher täglich auf das Gelände im Süden des Dorfes. „Wir gehen davon aus, dass die zu erwartenden Corona-Lockerungen das zulassen – falls wir aber doch ein Hygienekonzept mit Abstands- und Maskenpflicht vorlegen müssen, haben wir zum Glück noch die Pläne vom letzten Mal in der Schublade“, erklärt Schickedanz.

Alles auf Abstand: Beim Oakhill-Festival 2021 haben sich die Besucher weitläufig über einen gemähten Acker verteilt. Quelle: Tony Pfeiffer

Sonntag ist Familientag beim Oakhill-Festival in Sehnde-Ilten

Die Planungen für die zweite Auflage laufen bereits auf Hochtouren. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. An dem Programm wird derzeit noch gefeilt. Wie schon im Vorjahr wollen die Macher am Freitag, dem Eröffnungstag, mit Livemusik mit Bands und DJs ins Festivalwochenende starten. Am Sonnabend soll der Fokus auf elektronischer Musik liegen. „Mehrere DJs werden dann wieder für treibende Beats sorgen“, kündigt Schickedanz an.

Der Sonntag gehört mit einem gemischten Bühnenprogramm aus Musik und Showeinlagen dann den Familien. „Das soll ein Kulturtage werden, an dem zum Beispiel auch lokale Gruppen und Vereine etwas aufführen können“, sagt Schickedanz und denkt unter anderem an Turndarbietungen oder Musik.

Auch Bergfest und Snntg-Festival sollen kommen Mit Blick auf die zu erwartenden Corona-Lockerungen sind auch andere Großveranstaltungen bereits in Planung. Vom 29. bis zum 31. Juli soll das Snntg-Festival auf dem Gelände des Straßenbahn-Museum in Wehmingen steigen. Im vergangenen Jahr war das Event mit seiner Mischung aus Musik, Kunst und Kultur pandemiebedingt ins Wasser gefallen. Die Stadt Sehnde hat das mittlerweile sechste Bergfest für den 27. und 28. August geplant. Die Sause auf dem Kaliberg hatte zuletzt im Jahr 2016 stattgefunden, war 2019 wegen Arbeiten auf dem Plateau auf 2021 verschoben und dann wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. eg

Ernte muss erst durch sein

Das Festivaldatum steht derweil fest. Die Veranstalter haben ihr Open Air bewusst vor das hannoversche Maschseefest und das Snntg-Festival in Wehmingen gelegt – die Seesause soll vom 27. Juli bis zum 14. August steigen, das Snntg-Festival ist für die Zeit vom 29. bis zum 31. Juli geplant. „Außerdem muss vor dem Festival auch der Acker abgeerntet sein“, sagt Schickedanz.

Die Bühne haben nicht nur Bands sondern auch DJs bespielt. Quelle: Thorsten Knottek (Darkshots)

Aus der Premiere im Vorjahr hat sein Team mitgenommen, dass besagter Acker künftig noch besser für die Besucher präpariert werden muss. Im vergangen Jahr war der Boden anfangs noch zu uneben gewesen, nun soll er entsprechend gewalzt werden. Auch sonst haben die Macher aus dem Vorjahr einiges gelernt: Weil die Toiletten zu weit weg standen und den Sound reflektierten, werden sie nun an den Seiten platziert. Die Theken sollen näher an die Besucher heranrücken, der Backstage-Bereich etwas schlanker und das Areal insgesamt nicht mehr ganz so weitläufig ausfallen.

Moderator tritt als Minenarbeiter auf

Darüber hinaus planen die Macher einen Lounge-Bereich – zum Entspannen, aber mit Blick auf die Bühne. Neu ist zudem ein überdachter VIP-Bereich mit eigener Bar sowie separaten Eingängen und Toiletten für etwa 60 bis 70 Gäste. Mit einem als Minenarbeiter verkleideten Moderator möchten die Veranstalter zudem auf die besondere Festivalkulisse mit dem Kaliberg im Hintergrund aufmerksam machen. „Im Werk Bergmannssegen Hugo wurde bis 1994 noch Salz gewonnen“, berichtet Schickedanz.

Die Tagestickets sind über die Internetseite oakhill-festival.de/tickets erhältlich und kosten zwischen 19,99 und 29,99 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren. Die Tageskarten für den VIP-Bereich gibt es für 49,99 Euro.

