Sehnde

In Sehnde gibt es keine Pflicht für Hundesteuermarken – anders als in unserem Artikel über die neue Hundesteuer am Dienstag berichtet. Darauf hat die Stadt hingewiesen. „Als Nachweis, die Hundesteuer entrichtet zu haben, reicht der Bescheid“, sagt Andrea Ebeling vom Fachdienst Kasse und Steuern. Sie empfehle aber, diesen etwa als Kopie oder als Foto auf dem Handy bei sich zu führen. Denn auf Freilaufflächen in Hannover zum Beispiel würde dies öfter mal kontrolliert.

Dass die Stadt auf Hundesteuermarken verzichte, habe mehrere Gründe. Zum einen vertrage nicht jeder Hund das Klingeln an seinem Hals, zum anderen könne so der Verwaltungsaufwand minimiert werden. Zudem habe es in der Vergangenheit immer wieder Fälle gegeben, in den die Marke tatsächlich verloren ging und wieder beantragt werden musste. Oder sie wurde gestohlen, um sie einem nicht versteuerten Hund umzuhängen. Darüber hinaus müsse jeder Hund gechipt werden und sei somit identifizierbar. „Die Aussage einer Steuermarke geht daher gegen null“, resümiert Ebeling.

Von Oliver Kühn