Sehnde

Seit Montag stehen an der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Sehnde die Telefone nicht mehr still. Die Nachricht von zwei mit dem Coronavirus infizierten Schülern und rund 100 weiteren Schülern und Lehrern in Quarantäne hat zu vielen Nachfragen geführt.

Wie Regionssprecherin Sonja Wendt jetzt mitteilte, sind die beiden Infizierten Geschwister. Sie sind in unterschiedlichen Jahrgängen des Sekundarstufe I an der KGS. Die beiden Schüler hätten sich im familiären Umfeld infiziert, so Wendt weiter.

Rund 10 Pädagogen fallen wegen Quarantäne aus

Die Schulleitung hat seitdem viele Fragen von Eltern und Schülern zu beantworten. Auch der Unterricht muss umorganisiert werden. Weil außer rund 70 Jungen und Mädchen aus zwei Schulklassen und Kursen auch mehr als zehn Lehrer mit den infizierten Schülern Kontakt hatten, mussten auch sie in Quarantäne geschickt werden. Die Pädagogen fallen auch in anderen Klassen aus, daher musste der Stundenplan angepasst werden.

Über eine Vertretungsregelung könne der Unterricht in den anderen Klassen weitestgehend aufrechterhalten werden, sagte Schulleiterin Sandra Heidrich. Zudem sollen die Schüler in Quarantäne Schüler demnächst Unterricht im Homeschooling bekommen. „Wir sind gerade dabei, das zu organisieren“, sagt Heidrich.

Die KGS-Leiterin hatte schon am Freitag, nach Bestätigung der beiden Infektionen, zusammen mit dem Sehnder Bürgermeister schnell die notwendigen Schritte eingeleitet. Schüler und Eltern wurden informiert. Sandra Heidrich nimmt den momentanen Trubel gelassen. „Wir werden auch diese Herausforderung meistern“, sagt sie.

Viele Diskussionen in den sozialen Netzwerken

Über die Infektion der zwei KGS-Schüler wird mittlerweile auch in den sozialen Netzwerken diskutiert. Dabei fragen sich einige, ob die betroffenen Schüler etwa in vollen Schulbussen noch andere angesteckt haben könnten und ob sie nicht früher hätten zu Hause bleiben können.

Laut Sehndes Stadtsprecherin Ines Raulf prüft das Gesundheitsamt der Region sämtliche Kontakte. Zudem hätten sich weder die Schule noch die Betroffenen etwas vorzuwerfen. Die Schüler seien sogar schon beim ersten Verdacht auf eine Corona-Infektion in der vergangenen Woche zu Hause geblieben, sagt Raulf. Auf den Busverkehr könne die Stadt keinen Einfluss nehmen, dafür sei Regiobus zuständig, so Raulf.

Bei der Stadt gibt es laut der Stadtsprecherin zu dem Thema momentan noch keine Anfragen. Auch der Einkaufsservice, den Bürgermeister Olaf Kruse für die Familien in Quarantäne angeboten hatte, wurde bisher noch nicht nachgefragt. Interessierte können sich dafür weiter bei Anja Hettling per E-Mail an anja.hettling@sehnde.de melden.

Von Patricia Oswald-Kipper