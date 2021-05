Sehnde - „Keine Logistikunternehmen in Sehnde Ost“: Initiative schreibt offenen Brief an Rat

Die Initiatorinnen der openPetition „Keine Logistikunternehmen in Sehnde Ost“ haben einen offenen Brief an den Rat der Stadt Sehnde geschrieben. Darin fordern sie: „Verweigern Sie dem Bebauungsplan Ihre Zustimmung.“