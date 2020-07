Sehnde

Gute Nachricht für alle Wasserratten und Daheimgebliebene: Die Stadt lässt im Waldbad Sehnde ab sofort höhere Zahlen für zeitgleiche Besuche zu. Nunmehr dürfen sich bis zu 350 Badegäste gleichzeitig im Becken und auf den Liegewiesen aufhalten – selbstverständlich mit Abstand. Bislang waren nur 250 Badegäste erlaubt. Hintergrund ist, dass die Stadt den bisher gesperrten Bereich der Liegewiese mit Beachvolleyballfeld wieder freigibt. Die Aufhebung der Flächensperrung war möglich, da durch die Landesverordnung auch die Nutzung von Sportflächen erleichtert wurde, sagt Fachdienstleiter Wolfgang Bruns.

Corona-Regeln gelten im Waldbad Sehnde weiter

Er weist aber darauf hin, dass die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in der Verantwortung des jeweiligen Badegastes liegen. Im Juni hatte es großen Ärger gegeben, weil Badegäste immer wieder gegen die Vorschriften verstoßen hatten. Die Stadt hatte daraufhin mit einer möglichen Schließung des Freibads gedroht – die dann aber nicht nötig wurde. Einen Sicherheitsdienst hatte die Verwaltung aus Kostengründen abgelehnt.

Die sonstigen Regularien zum Badbetrieb würden weiterhin aufrechterhalten. Dazu gehört etwa, dass auf jeder Sitzbank nur eine Person Platz nehmen darf, die Besucher sowohl am Eingang als auch am Ausgang von einem Infrarotzähler registriert werden, es vorgegebene Wegeführungen (Einbahnstraßenverkehr), nur jeder zweite Spind freigegeben wird und zum Umziehen nur die Einzelkabinen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus darf sich in den Duschen nur jeweils eine Person aufhalten, alle anderen Duschen werden gesperrt.

Von Oliver Kühn