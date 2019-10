Sehnde

Hochgeschwindigkeit im Internet durch Glasfaserkabel – die Zukunft soll nun auch für Sehnde anbrechen. Der Anbieter htp aus Hannover hat sich vorgenommen, wenn möglich alle 10.000 Haushalte an die neue Technik anzuschließen. Bis Ende 2022 soll auch das kleinste Dorf in den Genuss des Highspeed-Surfens kommen – wenn jeweils 40 Prozent der Haushalte in den Ortsteilen Interesse zeigen und die Internet- und Telefondienstleistung auch bestellen. Beginnen soll der Ausbau in Bolzum im nächsten Frühjahr. Angeboten werden Anschlüsse von 250 Megabyte (MB) bis zu 1000 MB pro Sekunde, was vor allem für Gewerbebetriebe ein Standortfaktor ist. In den nächsten Wochen sind dazu Informationsveranstaltungen und Beratertage in Sehnde geplant.

Wichtiger Schritt zur Digitalisierung

Die Stadt und htp hatten kürzlich einen entsprechenden Kooperationsvertrag unterschrieben, nachdem der Rat sich für den hannoverschen Anbieter und gegen den Mitbewerber Deutsche Glasfaser ausgesprochen hatte. Mit dem Kommunikationsdienstleister htp habe man einen verlässlichen Partner aus der Region, sagt Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke: „Durch den Glasfaserausbau erhält unsere Stadt eine moderne Infrastruktur, die vor dem Hintergrund der Digitalisierung große Bedeutung hat.“ Das Ausbaupotenzial umfasst rund 10.100 Wohn- und 1270 Gewerbeeinheiten. Das sei ein ambitioniertes Vorhaben, sagt htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann. Denn für jeden Haushalt gebe es auch eine Ortsbegehung.

Nach den Informationsveranstaltungen beginnt eine mehrwöchige Vermarktungsphase. Wird in dieser Zeit ein Vertrag abgeschlossen – und das müssen auch htp-Kunden, weil neue Hausanschlüsse nötig werden – ist die Verlegung der Glasfaser, die auch das Telefonieren beinhaltet, kostenlos. Für den, der sich erst später entscheidet, wird es teuer. „Nach der Vermarktungsphase kostet ein Anschluss 2975 Euro“, sagt Heitmann. Er wirbt für eine Umstellung, denn Glasfaser sei deutlich leistungsfähiger als die bisherigen Kupferkabel. „Die Bandbreite von 250 MB ist garantiert, sowohl beim Herunter- wie auch beim Hochladen.“ Bei Kupfer seien dagegen nur 50 bis 100 MB die Regel.

Neuer Vertrag über zwei Jahre

Für einen Glasfaseranschluss müssen sowohl Bestands- wie auch Neukunden von htp einen Vertrag über zwei Jahre abschließen. Er kostet im ersten Jahr 19,95 Euro im Monat – sowohl für die Leitungen mit 250 wie auch die mit 1000 MB. Im zweiten Jahr steigen die Preise dann auf 44,95 Euro beziehungsweise 114,95 Euro im Monat. Danach können Kunden aber auch wieder zu einem anderen Anbieter wechseln.

Glasfaser sei aber eine Investition in die Zukunft, wirbt Heitmann, denn der Bandbreitenbedarf steige jährliche um 30 Prozent. Das sei etwa für Hauseigentümer interessant, wenn sie später einmal ihre Immobilie verkaufen wollten. Htp hatte in der Vergangenheit bereits als ersten Schritt Glasfaser in verschiedene Ortsteile verlegt, jetzt folgt der zweite mit dem Anschluss an die Gebäude. Der Auftakt sei in Bolzum, weil der Ort eine gute Größe und Marktdurchdringung habe. Wann die Informationsveranstaltungen beginnen, stehe noch nicht fest.

Verlegt werden die Glasfaserkabel mit der Vectoring-Technik, bei der die Stränge mit einer Erdrakete in einer Tiefe von 60 Zentimetern durch den Boden geschossen werden. Bei kürzeren Entfernungen zu den Häusern sind aber auch klassische Bodenausschachtungen vorgesehen. Für Mehrfamilienhäuser gebe es eine „Brückentechnologie“, so Heitmann, die das schnelle Internet in die Wohnungen überträgt. Bei Renovierungen könnten Glasfaserkabel dann auch direkt in die Wohnungen verlegt werden. Der Router kann dabei weiterverwendet werden oder wird für Neukunden kostenlos gestellt.

Von Oliver Kühn