Vor gut einem Jahr hat Olaf Kruse ( SPD) das Amt des Bürgermeisters in Sehnde angetreten. Nach vier Monaten begann die Corona-Pandemie mit einem Lockdown, der auch die politischen und verwaltungsinternen Abläufe gehörig durcheinandergebracht hat. Und der 58-Jährige war im Oktober selbst am Covid-19-Virus erkrankt. Der Sozialdemokrat übernahm seinen Posten darüber hinaus in Zeiten eines historischen Schuldenbergs bei drastisch gesunkenen Einnahmen. Diese und andere Hiobsbotschaften reichten eigentlich schon für eine Amtszeit, gestand Kruse im Gespräch mit Redakteur Oliver Kühn.

Herr Kruse, Sie waren gerade vier Monate im Amt, als die Corona-Pandemie ausbrach. Wie sehen Sie die Situation im Rückblick, was waren Ihre ersten Gedanken angesichts eines noch nie da gewesenen und geschichtsträchtigen Lockdowns?

Man konnte die Ausmaße gar nicht erahnen, zum Beispiel, dass wir Kitas schließen mussten. Oder ob die angekündigten Rettungsschirme die weggebrochenen Einnahmen wenigstens etwas abfedern können und die Unternehmen durchhalten. Wir sind deshalb den Anträgen vieler Betriebe auf Stundung der Gewerbesteuer großzügig nachgekommen. Jetzt läuft vieles routinierter, etwa die Abläufe in Kitas und Schulen bei Infektionen. Sehnde ist bisher erfreulich moderat davongekommen.

Sie waren im Oktober selbst an Corona erkrankt. Viele Infizierte klagen über Langzeitfolgen: Wie ist das bei Ihnen?

Ich habe mich über einen leichten Krankheitsverlauf freuen dürfen und habe keine Spätfolgen. Mir ging es nur zwei Tage schlecht mit Fieber und Schüttelfrost, und ich hatte längere Zeit einen trockenen Husten. Den habe ich durch die trockene Heizungsluft aber oft im Winter. Eine Einschränkung meines Geschmacks- und Geruchssinns gab es nicht. Aber eine Quarantäne ist bitter. Ich musste mit meiner Frau zeitversetzt oder an einer langen Tafel essen und durfte meine Familie, allen voran meinen Enkel, nicht besuchen.

Sie haben Ihr Amt in Zeiten eines Rekorddefizits übernommen. Die Schulden der Stadt wachsen in den nächsten Jahren auf 64 Millionen Euro. Bereitet Ihnen das manchmal schlaflose Nächte?

Ich schlafe Gott sei Dank gut. Das war aber schon immer so – und ich weiß auch, dass die Investitionen wohlüberlegt und erforderlich sind.

Schuldenabbau dauert Jahrzehnte

Wie will der Bürgermeister davon wieder runterkommen, und was sagen Sie jungen Leuten zur Generationengerechtigkeit?

Es stimmt, wir bürden die Schulden nachfolgenden Generationen auf. Das werde ich in meiner Amtszeit nicht abarbeiten können, das ist utopisch. Da müssten wir Geld zur Seite legen können, neben all unseren Aufgaben. Wir können nur versuchen, möglichst viel in einer Generation, ein Zeitraum von etwa 25 Jahren, davon abzubauen. Aber es wird dazu weitere Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister brauchen.

Welchen Gestaltungsspielraum haben Sie angesichts der dramatischen finanziellen Situation überhaupt noch? Auf welche Einschnitte müssen sich die Sehnder einstellen?

Der Spielraum ist für wünschenswerte Dinge sehr schmal bis kaum mehr gegeben. Es geht nur mit Steuerveränderungen. Mein Vorschlag ist, die Grundsteuer A und B um 100 Prozentpunkte anzuheben. Die Gewerbesteuer möchte ich jedoch nicht anheben. Die Unternehmen haben ja meist auch Grund und Boden und sind insofern bei der Anhebung der Grundsteuer schon mit dabei.

Mit Steueranhebung wird die Last auf viele Schultern verteilt

Können Sie ein Beispiel für den Anstieg der Grundsteuer nennen, vorausgesetzt, der Rat stimmt dem zu?

Für ein Einfamilienhaus mit Baujahr 1996 würden dann rund 15 Euro im Monat mehr Grundsteuer anfallen, für ältere Häuser liegt der Betrag deutlich darunter. Für ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen etwa würden rund 23 Euro monatlich mehr fällig. Diese Erhöhung kompensiert dafür aber einen Teil der in meinem ersten Amtsjahr durch die Anpassung der Straßenausbaubeitragssatzung erfolgten Senkung der Gebühren für die Grundstückseigentümer. So verteilen wir die Lasten auf viele. Wir gucken zudem auf alle Steuern und Gebühren, denn erstmals muss die Stadt Sehnde ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, über das der Rat am 17. Dezember berät.

Sie werden auch Sehndes ersten Doppelhaushalt verantworten. Warum haben Sie sich dafür entschieden?

Weil nächsten Herbst Kommunalwahlen sind. Durch die Bildung eines neuen Rats geht dann keine Zeit verloren, die Verwaltung kann durcharbeiten und der neue Rat mit einem beschlossenen Haushalt arbeiten. Sonst könnten sich die Haushaltsberatungen bis zum Frühjahr 2022 hinziehen. Außerdem kann man bei Investitionskosten etwa für Installationen in Schulen durch das Bündeln von Bestellungen Geld sparen.

Kommunikationston im Rat wird rauer

Von der CDU/FDP-Gruppe wurde Ihnen der Vorwurf gemacht, eine neue Verordnung zur Sicherheit und Ordnung sei ein Aufruf zur Denunziation. Sie haben kürzlich geäußert, das sei „untypisch für Sehnde“. Wird der Ton grundsätzlich rauer, oder ist das schon Wahlkampf?

Das müssen Sie diejenigen fragen, die das initiiert haben. Im Ton ist das eine neue Qualität, eine vermeintliche Diskussion über Social Media ersetzt keine Diskussion vis-à-vis. Diese Art der Auseinandersetzung ist neu und bisher untypisch für Sehnde.

Hat Sie das auch menschlich getroffen?

Das ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen, auch weil Mitglieder des Rates daran beteiligt waren. Das ist für mich auch keine dauerhafte Kommunikationsbasis für eine vernünftige Zusammenarbeit. Ich sitze nicht im Elfenbeinturm. Man kann es sicherlich nicht immer allen recht machen, aber mein Ziel ist es stets, im Interesse der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger zu handeln.

Es gibt zudem den Vorwurf, die Stadt wolle mit der neuen Verkehrsüberwachung nur „Kasse machen“.

Denen, die das behaupten, ist mit sachlichen Argumenten nur schwer beizukommen. Auch diese bereits in der Amtszeit meines Vorgängers auf den Weg gebrachten Maßnahmen dienen der Sicherheit der Sehnderinnen und Sehnder, definitiv ohne Gewinnabsicht und tatsächlich auch nicht kostendeckend. Ich scheue dabei aber keine Diskussionen.

Trotz Corona einiges geschafft

Sie sagen, Corona habe viel überschattet und viele Ressourcen gebunden, aber man habe auch einiges geschafft und bewältigt. Was ist liegen geblieben, was erreicht? Können Sie dafür jeweils ein Beispiel nennen?

Wir haben zum Beispiel in den Schulen und Kitas saniert oder erweitert, das Bürgerbüro ausgebaut, an der KGS die Infrastruktur mit dem Schulserver Iserv und Tablets angeschoben, zahlreiche Spielplätze umgestaltet. Auch die neue Onlineterminvergabe ist gut angelaufen. Dass es etwa bei der Nachnutzung der Keramischen Hütte mit Wohnbebauung nicht weitergeht, liegt aber an Dritten.

Kamen die politische Meinungsbildung und der Austausch in der Corona-Zeit mit abgesagten Sitzungen zu kurz?

Der erforderliche Informationsaustausch nicht, aber der persönliche Austausch nach Sitzungen, den ich als besonders wichtig erachte, kam deutlich zu kurz. Ich bin deshalb ein Verfechter von Präsenzveranstaltungen. Auch die Gespräche mit den Menschen im Rahmen der Bürgermeistersprechstunde kamen zu kurz. Meine Sprechstunden in den Ortschaften, die ich eigentlich zweimal im Jahr abhalten möchte, konnte ich nur einmal im Herbst durchführen.

Digitalisierung ist nicht so einfach

Corona hat viel verändert, Stichwort Digitalisierung. Wird ein Teil der Rathausverwaltung künftig fest im Homeoffice arbeiten, und sind politische Sitzungen irgendwann online per Videokonferenz möglich?

Dazu muss man erst mal die technischen Voraussetzungen schaffen. Im Augenblick haben wir bei rund 150 Mitarbeitern im Rathaus 40 mobile Arbeitsplätze. Diese werden aber nur temporär genutzt und sind kein dauerhaftes Homeoffice. Und wenn jemand Akten mit nach Hause schleppen müsste, gibt es auch ein Problem mit dem Datenschutz. Ich bin zudem kein Freund von Ratssitzungen als Onlinevideokonferenz, denn dann müssen alle die technischen Möglichkeiten haben, und wir müssen auch die Öffentlichkeit herstellen können. Aber wenn nötig, werden wir diesen Weg beschreiten.

Sind Sie ein Freund des Gendersternchens, oder gehen Sie mit dem Zeitgeist?

(lacht) Ich habe das als Bürgermeister geerbt. In Sehnde sind wir da schon weiter als andere. Für mich habe ich das aber verinnerlicht, das ist ein sachgerechter Umgang mit allen Menschen.

Haben Sie sich schon mal bei dem Gedanken ertappt, das Amt anzutreten sei ein Fehler gewesen?

Nein. Die Arbeit macht mir nach wie vor viel Spaß, trotz aller Widrigkeiten. Wenn man so ein Amt antritt, muss man damit rechnen, dass nicht jede Entscheidung bejubelt wird. Alles in allem, vor allem mit Blick auf Corona, verzichte ich für den Rest meiner Amtszeit gern auf weitere Hiobsbotschaften.

Eine persönliche Frage zum Schluss: Wie feiern Sie dieses Jahr Weihnachten?

Mit meiner Familie, wenn auch nicht mit der Großfamilie. Das sind meine Frau, unsere beiden Kinder samt Partner, unser Enkelkind sowie meine Mutter.

Das sagen die anderen Ratsparteien zum Bürgermeister Im Gegensatz zu seinem Amtskollegen aus der Nachbarstadt Lehrte hat Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD) per se keine Ratsmehrheit gegen sich. Die Sozialdemokraten und die Grünen bilden dort eine Gruppe und stellen mit 15 Mandaten (drei Grüne) die stärkste Kraft. Die CDU/FDP-Gruppe hat 13 Abgeordnete, dazu kommen noch drei Mandatsträger der AfD und die beiden Vertreter der Gruppe Unabhängig für Sehnde (UfS). Doch trotz der Kommunalwahlen im nächsten Jahr, für die der Wahlkampf gefühlt schon begonnen hat, gibt es am ersten Amtsjahr des Verwaltungschefs erstaunlich wenig Kritik, dafür viel Lob. Bedeckt hält sich Klaus Hoffmann, Sprecher der CDU/FDP-Gruppe. Grundsätzlich sehe er es nicht als seine Aufgabe an, die Arbeit oder gar Leistung des Bürgermeisters zu beurteilen. „Ich denke aber, dass man sich angesichts der Pandemie einen einfacheren Einstieg ins Amt vorstellen könnte.“ Dass es in Sachfragen häufiger zu unterschiedlichen bis konträren Auffassungen komme, liege in der Natur der Sache und müsse nach demokratischen Regeln und Gepflogenheiten ausgetragen werden. Nur in einem Punkt wird Hoffmann konkreter – und spart dabei sogar nicht mit Selbstkritik: „In Sachen Kommunikation und Kooperation haben beide Seiten noch Luft nach oben.“ Differenziert urteilt AfD-Fraktionschef Wolfgang Ostermeyer. Kruse habe sich „mit seiner fleißigen, methodisch strukturierten Art schnell ins Bürgermeisteramt eingelebt“ und zeichne sich bei der politischen Amtsführung durch ein „korrektes, geradliniges und ambitioniertes Verhalten“ aus. „Er läuft aber Gefahr, manchmal als übermotiviert und oberlehrerhaft wahrgenommen zu werden.“ Das wichtigste Zukunftsthema, die Haushaltssanierung, sei aber bereits vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Kruse maßgeblich mitgetragen worden. Bei der Einwerbung stabiler Gewerbesteuererträge erwarte er vom Bürgermeister „ein deutliches Mehr an Engagement“. Der Sprecher von UfS, Hartmut Völksen, bezeichnet den Bürgermeister als „exzellenten Verwaltungsfachmann“. Er habe mit viel Energie und trotz der Corona-Krise bereits Strukturveränderungen im Rathaus angeschoben, etwa klare Abläufe und Kriterien bei Bebauungsplänen geschaffen, die IT im Rathaus und Homeofficearbeitsplätze ausgebaut und die Nachnutzung des ehemaligen Bundessortenamts in Gang gebracht. „Das macht alles einen systematischen Eindruck.“ Lobend erwähnt Völksen auch den von Kruse initiierten Doppelhaushalt, der der Verwaltung viel Arbeit gemacht habe. „Das war die richtige Lösung mit einer langfristigen Strategie, das hätte man schon eher anfassen müssen.“ Alles in allem sei viel neu in Bewegung gekommen, obwohl bis zur Corona-Krise kaum Einarbeitungszeit zur Verfügung stand. „Der Stadt Sehnde tut es gut“, resümiert Völksen.

