Sehnde

Die Entwicklung des Gewerbegebiets Sehnde-Ost mit der Ansiedlung des Reifengroßhändlers Delticom treibt viele Sehnder derzeit um wie kein anderes Thema – und stößt weitgehend auf Ablehnung. Unmut löste die Äußerung des Investors und Eigentümers Engler Immobilien Gruppe aus Gelsenkirchen bei einer Informationsveranstaltung auch bei Stadt und Politik aus, dass Delticom nur einen Teil der Flächen nutzen und ein weitere Logistiker gesucht werde. Wie es nun weitergeht, ist derzeit unklar: Die ursprünglich für nächsten Donnerstag vorgesehene Ratssitzung, in der der Bebauungsplan verabschiedet werden sollte, ist abgesetzt worden.

Investor: Entwicklung erst am Anfang

Engler hat auf Nachfrage mitgeteilt, dass eine abschließende Aussage, wie das Gewerbegebiet einmal belegt werde, noch gar nicht getroffen werden könne. „In allen Gesprächen in der Ansiedlungsphase stand und steht im Raum, dass die Delticom den weitaus größten Teil, wenn nicht sogar die gesamte Fläche nutzen wird“, sagt Steven Engler. Ob noch kleinere Flächen an Dritte vermietet werden, könne erst nach Abschluss der Verhandlungen mit Delticom diskutiert werden.

Das sei angesichts des noch nicht vorhandenen Satzungsbeschlusses für den Bebauungsplan üblich. Den Vorwurf, dass ihm die Äußerung mit weiteren Mietern nur herausgerutscht sei, weist Engler zurück. Er habe in der Informationsveranstaltung nur die Flächenplanung und den aktuellen Stand der Vermietung dargestellt und auf alle Nachfragen der Bürger geantwortet. Sowohl die Stadt als auch Ratsmitglieder hatten jedoch unisono betont, von diesen Plänen noch nie etwas gehört zu haben.

Verkehrsärmere Logistik im Blick

Als weitere Mieter hat die Gelsenkirchener Immobiliengruppe zunächst einmal Reifenlogistik im Visier, so wie sie Delticom betreibt. Im Übrigen müssten Gebäudeteile, die Delticom nicht anmietet, so gestaltet werden, dass sie möglichst flexibel für die künftige Entwicklung seien. „Aber genau wie bei unserem Ankermieter werden wir auch hier auf eine verkehrsärmere Logistik achten, die unbedingt die Ziele des Bebauungsplanes einhält und sie sogar unterschreitet.“

Wann Delticom seinen Betrieb aufnehme, sei aufgrund des frühen Stadiums noch unklar, sagt Engler. Er hoffe jedoch, dass das Bauprojekt bis zum Jahr 2023 umgesetzt werden könne. Auch der HRG als Vertragspartner sei bekannt, dass es bei den Mietverhandlungen zu mehreren Vertragsschritten und auch noch zu Änderungen kommen könne, sagt Engler.

Das bestätigt HRG-Geschäftsführer Mattias Böhle. Die HRG, die gegründet worden war, um Kommunen bei solchen Großprojekten zu unterstützen, hatte das Grundstück von der Stadt erworben und an den Investor weiterverkauft. „Das Verfahren ist noch in einem sehr frühen Stadium, und die Politik greift gerade in dieses Handlungsverfahren ein.“ Es sei üblich, dass sich Investoren Flexibilität vorbehalten wollten. Der Stadt könne man daraus keinen Vorwurf machen. Es handele sich nicht um einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan, das heißt, dieser sei nicht für ein bestimmtes Unternehmen erarbeitet worden.

HRG: Ohne Großinvestor keine Entwicklung

Das Gewerbegebiet Sehnde-Ost sei eine der wenigen noch verfügbaren Gewerbegroßflächen in der Region Hannover, bei der automatisch Industrie und Logistik als Nutzung ins Spiel komme. Die hohe Vorvermietung – Delticom will nach derzeitigem Stand mindestens 65 Prozent der neun Hektar großen Fläche selbst nutzen – sei eine „sehr gute Situation“: „Das ist eine gute Sicherheit für die Investition.“ Dass Engler bei seiner Anfrage gleich einen Großnutzer präsentiert habe, sei für die HRG Voraussetzung für Verhandlungen gewesen.

Bei einer Größenordnung wie in Sehnde sei eine Großansiedlung aber unabdingbar, um die Refinanzierung für die Entwicklung des Areals zu sichern. Das betrifft vor allem die Stromtrasse, die sich über das Gelände spannt. Denn der Investor muss die Verlegung von zwei Hochspannungsleitungen und die Erhöhung einer weiteren bezahlen – allein das koste rund zwei Millionen Euro. „Das ist extrem aufwendig“, sagt Böhle.

Erst durch solch einen „Türöffner“ werde es möglich, weitere Flächen für kleinere und mittlere Betriebe mitzuentwickeln. Das Verfahren grundlegend noch zu stoppen, hält Böhle für „extrem schwer“ bis unmöglich: „Alle Partner sind ja schon vertraglich Verbindlichkeiten eingegangen.“ Delticom stellt für den Investor den Ankermieter auf der Fläche dar. Engler bezeichnet dies in so einem frühen Stadium als „eine bemerkenswerte Vorvermietungsquote“: „Dass wir schon derart früh einen so tollen Ankermieter haben, ist ein absoluter Gewinn.“

Kruse: Keine Sprinter-Transporte

Bürgermeister Olaf Kruse räumt ein, dass die derzeitige Situation nicht angenehm sei: „Die Vorwürfe lassen mich nicht unberührt.“ Die Irritation sei entstanden, weil Engler bei der Vorstellung des Projekts Ende vergangenen Jahres nur von Delticom gesprochen habe. Politik und Verwaltung seien dabei davon ausgegangen, dass damit die Gesamtfläche gemeint gewesen sei. Dass es anders sei, sei keinem aufgefallen – erst als der anwesende Delticom-Vertreter die Zahlen von zehn bis 30 Lastwagen täglich nannte, sei klar geworden, dass dort mehr passieren werde. „Darüber hätten wir uns einen Hinweis gewünscht“, sagt Kruse und lässt damit Kritik anklingen.

Kruse geht davon aus, dass es selbst bei weiteren Vermietungen keine Transportauslieferungen von Sprintern geben werde. „Die Sorge, dass Amazon sich dort ansiedelt, ist äußerst gering.“ Nach der Absetzung der Ratssitzung werde der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss nun einen neuen Fahrplan beraten. Womöglich werde der Bebauungsplan vor einer Entscheidung noch einmal im Stadtentwicklungsausschuss diskutiert. Kritik äußerte Kruse an den Grünen, die dem Verfahren noch vor zwei Jahren zugestimmt, jetzt aber eine „Rückwärtsrolle“ hingelegt hätten.

Für die Stadt biete die geplante Ansiedlung mehrere Vorteile: So werde Delticom seinen Betriebssitz von Hannover nach Sehnde verlagern und dort auch Gewerbesteuer zahlen, zudem würden bei der Arbeitnehmerfluktuation in einem solchen Unternehmen künftig auch für Sehnder kurze Arbeitswege möglich. „Nur als Schlafstadt funktioniert Sehnde nicht“, resümiert der Bürgermeister.

Von Oliver Kühn